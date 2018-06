Angelique pendelt al 2,5 jaar tussen Amsterdam, Lissabon en Brazilië

Een week als deze



Maandag

Vandaag is het “verhuisdag”, ik verlaat het appartement in Amsterdam-Zuid dat ik voor twee maanden had gehuurd. Ik pak mijn koffer voor de komende maand en breng de rest van mijn spullen naar de opslag. De rest van de dag besteed ik aan het afhandelen van wat telefoontjes en e-mails, en ik heb nog afgesproken met wat vrienden.



Dinsdag

Ik moet al heel vroeg op Schiphol zijn voor mijn vlucht naar Lissabon. Op het vliegveld heb ik per Slack en Whatsapp contact met mijn marketing manager over het Hello Monday Club-online magazine, over The Future of Work. De tijd in het vliegtuig gebruik ik om aan wat documenten te werken en lees ik in een boek over work-life balance, waarvoor ik vorig jaar geïnterviewd ben. Na aankomst heb ik een lunchafspraak met een goede vriend en zakenrelatie uit Salvador, Brazilië, (waar ik gedurende de Europese winter verblijf). Later heb ik nog een afspraak met een klant en reis ik per trein door naar Cascais, waar ik intrek in mijn appartement voor de komende weken.



Woensdag

Ik ontbijt samen met mijn huisgenote: een marketing en branding specialist, die net als ik locatie-onafhankelijk werkt. We zijn onderdeel van dezelfde online community maar kennen elkaar tot nu toe nog niet persoonlijk. Vanaf 10 uur maak ik mijn opwachting voor de 1e dag van het Get in the Ring.



Donderdag

Het eerste deel van de ochtend werk ik op het terras (met zeezicht!) aan een project voor een klant. Vanaf het eind van de ochtend tot ‘s avonds laat ben ik bij het event, en netwerk ik zoveel mogelijk met investeerders, potentiële klanten en business partners.



Vrijdag

In grote lijnen dezelfde planning als donderdag: vroeg opstaan voor een werksessie, en later het event, met de afterparty in Lissabon.



Zaterdag en zondag

Omdat ik deze week veel op pad geweest ben, heb ik voor dit weekend wat extra werk sessies gepland. Maar er is ook tijd om uit te slapen, met mijn vrienden uit Lissabon af te spreken, en van de geweldige omgeving te genieten!