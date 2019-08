Annemiek (29) is UX/UI Designer: ‘Van complexe data kan ik iets maken wat mensen begrijpen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Annemiek Scheele (29), UX/UI Designer bij applicatieontwikkelaar Moxio.

Vertel eens: wat doet een UX/UI Designer?

,,Dan ontwikkel je gebruiksvriendelijke user interfaces voor websites of applicaties.’’

Een user interface... wat is dat?

,,Dat is wat een gebruiker ziet als hij een website of applicatie gebruikt. Daar gaat een hele techniek achter schuil die ervoor zorgt dat een gebruiker kan interacteren met de user interface.’’

En hoe leg je dat in de kroeg uit?

,,Het ligt een beetje aan de persoon met wie ik praat hoeveel ik moet uitleggen. Maar meestal zeg ik dat ik applicaties en websites gebruiksvriendelijk maak zodat mensen hun werk kunnen doen.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Iets moois maken van complexe data waarvan je zelf eerst dacht: Wat is dit, hoe ga ik dit begrijpelijk maken? Uiteindelijk weet je er dan toch iets van te maken wat mensen begrijpen. Daar kan ik wel trots op zijn.’’

Hoe is de sfeer in het team?

,,Die is heel gemoedelijk. Het is een erg betrokken en niet heel groot team, dus het is heel gezellig. In de pauzes wordt veel getafelvoetbald. Daarnaast heb ik in mijn werk het geluk dat we niet al te vaak met hele strakke deadlines werken. Dus je bent niet altijd aan het stressen en hollen.’’

Je komt elke dag dus heel zen thuis?

,,Nou, soms werken dingen natuurlijk niet optimaal. Wij werken voor bedrijven, niet voor de directe gebruiker. Als je een probleem moet oplossen kun je niet meteen bij de gebruiker vragen wat er mis is. Ik probeer de lijnen daarom altijd kort te houden en als ik eenmaal contact heb goodwill te creëren.’’

Zijn er nog meer dingen waar je in je werk tegenaan loopt?

,,Soms is het lastig om zichtbaar te maken wat de waarde is van het werk dat je hebt gedaan. Want waar blijkt dat uit? Ik zorg ervoor dat bijvoorbeeld een app fijn te gebruiken is en besteed daar veel tijd aan, maar dat is niet direct te zien door de gebruiker.’’

Waar wil je nog heen groeien in je carrière?

,,Ik wil meer richting het product owner-schap en meer bezig zijn met de hoofdlijnen. We dragen uiteindelijk allemaal bij aan de visie van Moxio en de producten die we maken. Maar ik zou hier wel wat meer stappen in willen zetten. Wat dat betreft is er voor mij nog veel te leren.’’

Zit je dan nog wel op je plek bij deze werkgever?

,,Jawel. De voornaamste reden dat ik hier werk is de sterke waardering die iedereen heeft voor elkaars input, of je nu directeur bent of net komt kijken. Dat is wat ik belangrijk vind in mijn werk en wat ik hier vond.’’

