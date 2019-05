App, fitgesprek en fuif moeten Brabantse werknemer op fiets krijgen

Salaris ‘Een dagdeel kost 595 euro. Als het goed is, heeft het bedrijf mij snel terugver­diend’

14:00 Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Erik (48) is interim-professional en geeft bedrijven advies op tal van terreinen, van marketing tot bedrijfsvoering. Hij doet dit werk nu 12 jaar, maar is zijn hele leven al ondernemer.