Arbeidsbeperkte Wopke (61) moest jarenlang onbetaald werk doen: ‘Ze zijn hem letterlijk vergeten’

De kwetsbare inwoner, genaamd Wopke, komt in aanmerking voor zogeheten ‘beschut werk’. Dat is speciaal voor mensen die zoveel aanpassingen of begeleiding nodig hebben, dat ze alleen kunnen werken op een speciale werkplek. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen van de FNV, is het de gemeente nog steeds niet gelukt om voor Wopke een baan te regelen. De vakbond is het nu helemaal zat en heeft een boze brief naar de verantwoordelijk wethouder gestuurd. Ook de gemeenteraad is benaderd.