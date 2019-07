Arie is ambachtelijk mandenvlechter: ‘Geen machine kan dit doen’

Aan de voet van de Maasdijk in Wijk en Aalburg ligt het woon- en werkgebied van Arie Versteeg (52). Op een perceel van een kleine hectare staan onder meer zijn werkplaats, zijn huis, het ‘oude huis van opa’, de winkel en een opslagloods. Een cluster gebouwen, enigszins rommelig opgesteld in een landelijke omgeving. Hier draait alles om vlechtwerk, al bijna 100 jaar lang.



,,Opa begon in 1916”, weet Versteeg. ,,Dat was in Brakel. Vier jaar later verkaste het gezin naar deze plek. Opa en oma hadden vijf dochters en zeven zoons, van wie mijn vader Barend er een was. Alle jongens uit het gezin werkten van jongs af aan in het mandenmakersvak, wat toen erg lucratief was. Ook mijn grootvader werkte tot op hoge leeftijd mee.”