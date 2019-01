Arjan (21) begint bedrijf in containerwoningen

De 21-jarige student Arjan van de Watering heeft een oplossing voor de vastgelopen woningmarkt. Hij is een bedrijf in containerwoningen begonnen.

Dat je voor ondernemen nooit te jong bent, bewijst Arjan van de Watering uit Bergen op Zoom als geen ander. De 21-jarige student aan de Avans Hogeschool begon enkele jaren geleden een bedrijf in containerwoningen uit onvrede over de woningmarkt. Inmiddels heeft hij aanvragen over de hele wereld en is alleen het vinden van goede grond nog een uitdaging.

Dat Van de Watering ondernemer zou worden zat er al vroeg in, schrijft BNdeStem. Zo kwam hij op 18-jarige leeftijd al op het idee om een strandtent te beginnen. Een fantasie die wellicht meer jongeren hebben, alleen liet hij het niet bij dagdromen alleen. Hij bestelde een bouwtekening bij een architect en begon met het schrijven van een businessplan.

Leukemie

,,Heel vroeger heb ik leukemie gehad, misschien dat ik daarom onbewust het maximale eruit wil halen”, verklaart Van de Watering zijn gedrevenheid.

Dankzij het strandtentenplan kwam de student ook in aanraking met de verschillende bouwmaterialen voor gebouwen, waaronder de container.

Het idee voor een bedrijf in containerwoningen kreeg voor Van de Watering pas echt vorm tijdens zijn stage bij een verhuurmakelaar in Bergen op Zoom. Niet alleen ontdekte hij dat er een enorm tekort is aan betaalbare huurwoningen, hij miste ook een prikkel binnen de woningmarkt om hier iets aan te doen. ,,Prijzen op de woningmarkt worden net zolang verhoogd totdat iemand zegt: dat betaal ik niet meer, daar wil ik iets aan doen.”

Tegelijkertijd is er volgens Van de Watering een steeds grotere groep mensen die kleiner en goedkoper wil wonen. Als bewijs hiervan verwijst hij naar een klein onderzoek uit de gemeente Steenbergen. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de bewoners openstaat om kleiner en zuiniger te leven.

Sanitaire voorzieningen

Inmiddels heeft de student al een aantal orders staan voor containeroplossingen, waaronder een in Paramaribo. Zo bouwt hij onder andere tijdelijke woningen, maar ook sanitaire voorzieningen of kantoorruimtes van containers. De jonge ondernemer tracht zich hierbij vooral te onderscheiden door op maat gemaakte producten te leveren die hun prijs behouden.

,,We proberen dan met prefab-beton of door een combinatie met houtskeletbouw ervoor te zorgen dat een woning over tien jaar niet minder waard is.‘’

Grote uitdaging voor Van de Watering blijft het vinden van geschikte bouwgrond. Overheidsinstanties staan vaak positief tegenover het idee van kleinere huisvesting, zolang ze hier zelf niet in hoeven te investeren. ,,Ik wil juist op de prijs en kwaliteit inspelen. Als ik dan een kavel van 60.000 euro moet kopen voor een container is het niet meer interessant.”

Met enige jaloezie kijkt Van de Watering dan ook naar partijen die volgens hem minder gebonden zijn aan wetgeving. Toch ziet zijn handelsgeest ook hier mogelijkheden. ,,Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe bijvoorbeeld woonwagenkampen dat doen. Als ondernemer moet je kijken waar je kansen liggen.”