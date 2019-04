Artsen van UWV moeten taken delegeren om achterstand bij herkeuren in te lopen

Het UWV loopt achter in het herbeoordelen of mensen recht hebben op een uitkering. Tienduizenden mensen ontvangen nu een uitkering, onduidelijk is of dat terecht is. De oorzaak is dat het UWV te weinig beschikbare artsen heeft. Het UWV belooft beterschap.

Deze zomer wil het UWV die toenemende achterstand in de herbeoordelingen een halt toe roepen. Dat meldde Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV, bij de presentatie van de jaarcijfers in Amsterdam. Het afgelopen jaar kwamen er weliswaar 156 verzekeringsartsen bij, maar omdat er ook mensen beschikbaar moeten zijn voor de opleiding van nieuwe artsen, blijkt dat nog niet tot extra capaciteit te leiden in het doen van de sociaal-medische beoordelingen.

Het UWV hoopt extra capaciteit te creëren door middel van taakdelegatie: het doorgeven van taken aan medisch verpleegkundigen en medisch secretaresses. Het gaat met name om administratieve taken.

Negatief

De Groningse vestiging van het UWV kwam onlangs negatief in het nieuws omdat het delegeren niet op de juiste manier was gebeurd en de keuring van verpleegkundigen in strijd was met de wet. ,,Dat hadden ze beter moeten afstemmen met het hoofdkantoor”, aldus Paling nu. ,,Als ze dat wel hadden gedaan, hadden we het met een kleine wijziging wel goed kunnen uitvoeren.”

Het aantal mensen met een WW-uitkering is het afgelopen jaar overigens verder gedaald. Veel werkgevers zijn dankzij de economische groei op zoek naar arbeidskrachten. Eind 2018 waren er ruim 260.000 lopende WW-uitkeringen, een afname van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook onder vijftigplussers ziet de uitkeringsinstantie, hoewel het voor deze groep relatief lastiger blijft aan een baan te komen, een positieve ontwikkeling. ,,We merken dat werkgevers de banen aanpassen, wijzigingen doen in de functie-eisen of vooroordelen laten varen”, aldus Paling. Ook werd er het afgelopen jaar door het UWV geld geïnvesteerd in persoonlijke begeleiding en werkplekaanpassingen door werkgevers, zodat meer mensen aan de slag kunnen.

Bewogen jaar

Ondanks een lichte afname van het totale aantal uitkeringen, blikt de uitkeringsinstantie terug op ,,een bewogen jaar”, zegt Paling. Naast het tekort aan artsen, kwam de organisatie in het nieuws vanwege de uitkeringsfraude van arbeidsmigranten. Dat zijn aandachtspunten voor het komende jaar en de instantie gaat daarover vaker in gesprek met de minister en de Tweede Kamer.

,,Het helpt om van tevoren met elkaar heldere keuzes te maken waar we onze prioriteiten leggen", aldus Paling. ,,Met de kennis van nu en de maatschappelijke impact, hadden we misschien wel een andere keuze gemaakt en meer onderzoek gedaan naar de fraude van arbeidsmigranten. We willen vooraf en niet alleen achteraf in gesprek gaan.” Dit najaar kwam grootschalige fraude door arbeidsmigranten aan het licht. Afgelopen jaar werd in totaal 24,6 miljoen euro aan uitkeringen stopgezet of niet toegekend.