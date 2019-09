Auteur raakt snaar met betoog over scheve verdeling huishouden: ‘Luie mannen zijn vervangbaar’

De tot nu toe vrij onbekende journaliste uit Georgia beschrijft in haar post hoe ze moeders vaak hoort klagen dat ze oververmoeid zijn en dat er geen eerlijke taakverdeling is in hun gezin. ‘Het is altijd een variatie op hetzelfde thema’, schrijft ze. ‘Ze zeggen dat ze net bevallen zijn, de halve nacht op zijn om borstvoeding te geven en ze vragen zich af waarom zij ook nog eens het eten moeten maken en de schoonmaak moeten doen, terwijl hun partner tv kijkt.’



Het advies dat zulke vrouwen krijgen, is volgens Villines altijd hetzelfde. ‘Wees lief voor jezelf. Je kan het niet allemaal doen. Het ouderschap is lastig. Blablabla’, schrijft ze. ‘Ik weet niet wie van jullie daarop zit te wachten, maar ik heb beter advies: scheiden.’



‘Mannen zijn niet aangeboren incompetent of lui of niet in staat om hun aandeel te doen’, gaat ze verder. ‘Zeg dus tegen die idioot dat het hoogtijd is om van het golfterrein af te komen, zich naar huis te begeven, ’s nachts op te staan voor de baby en zijn recht te verdienen om getrouwd te blijven. En herinner hem eraan dat niet alle mannen zo zijn en dat een kerel die zijn aandeel niet doet, niet echt een cadeau is. Hij is vervangbaar. Luie mannen die denken dat een vrouw 168 uur per week moet werken en zij maar 40, zijn makkelijk te vinden.’