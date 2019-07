Autofanaten opgelet: sportautomaker Donkervoort heeft 20 vacatures openstaan

Liefhebbers staan in de rij voor de fraaie bolides van sportautofabrikant Donkervoort. Om aan de vraag te voldoen zoekt het familiebedrijf in Lelystad twintig nieuwe krachten. Ook kundige hobbysleutelaars zijn welkom om te solliciteren.

Joop Donkervoort durfde het in 1978 aan: een eigen automerk starten. En met succes. Het Nederlandse automerk dat zijn achternaam draagt, weet jaar in, jaar uit dure liefhebbersauto’s te slijten. Een nieuwe Donkervoort kost, exclusief belastingen, bijna 160.000 euro, schrijft De Ondernemer.



De meeste exemplaren worden verkocht in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland, maar sommige vinden zelfs hun weg naar bijvoorbeeld Israël en Peru. Donkervoort Automobielen ontpopt zich bovendien als een familiebedrijf uit het boekje. Zo is Joops zoon Denis verantwoordelijk voor verkoop en productie, terwijl dochter Amber zich bezighoudt met marketing, communicatie en events.

Productie opschroeven

Bij Donkervoort Automobielen werken momenteel zo’n 40 mensen en het personeelsbestand wordt met een derde uitgebreid. Vanwaar plots die vraag naar zoveel nieuw personeel? ,,Door de aanhoudend goede verkopen is er een wachtlijst ontstaan voor een nieuwe auto. We willen onze klanten natuurlijk zo snel mogelijk hun nieuwe auto leveren. Vandaar dat wij onze productie – en daarmee het productieteam – willen opschroeven’’, vertelt Amber Donkervoort.

Navraag leert dat de wachttijd voor een nieuw aangeschafte Donkervoort-bolide is opgelopen tot anderhalf jaar. Het jaarlijkse productieaantal van de D8 GTO, het huidige model, is sinds 2013 opgelopen van 25 naar rond de 40 auto’s momenteel. ,,We hebben zo’n twintig vacatures in diverse afdelingen. Dat loopt uiteen van de assemblage (het in elkaar zetten van de auto, red.) tot de composiet- en lasafdeling. Verder zoeken we engineers, designers en commerciëlen.’’

Verder dan opleiding en ervaring

Goed nieuws, die groei. Maar hoe gaat een bedrijf als Donkervoort om met de krappe arbeidsmarkt? ,,Ons product is uniek, we zijn nog praktisch de enige in ons soort. Dit trekt, in alle bescheidenheid, mensen aan. Tegelijkertijd is het absoluut niet eenvoudig om de juiste match te vinden, zeker niet omdat het gaat om zo’n specifiek handgemaakt product. We kijken daarom ook verder dan opleiding en ervaring, maar ook vooral naar ‘liefde voor’ in een cv.”

,,Wat ik daarmee bedoel is dat ook iemand die hobbymatig aan auto’s sleutelt voor ons heel waardevol kan zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een oud-goudsmid, een oud-bewaker, een oud-kok en zelfs een ex-hondentrainer in dienst, die allen stuk voor stuk vakwerk verrichten. Op dit moment hebben we alweer sollicitanten, maar dat mogen er altijd meer zijn.’’

Quote Ook iemand die hobbymatig aan auto’s sleutelt, kan voor ons heel waardevol zijn Amber Donkervoort

Buitengewoon talent

Het unieke product heeft niet alleen op consumenten een aantrekkingskracht, maar ook op potentiële werknemers. Zo zijn er ook gekwalificeerde mensen uit Duitsland, Italië, België en Frankrijk in dienst. ,,Al onze medewerkers hebben een bijzonder talent. We zoeken niet internationaal, maar er melden zich dus wel mensen uit het buitenland. In Nederland kijken we in een wat grotere straal. Vanuit de Randstad zijn we bijvoorbeeld goed te bereiken: geen files.’’

Donkervoort lijkt geen moeite te hebben om personeel aan boord te houden, want het bedrijf koestert vele medewerkers die al ruim tien jaar van waarde zijn. ,,Het behouden van mensen is iets waar we, dankzij de familiesfeer en laagdrempeligheid, minder moeite mee hebben. Verder dragen doorgroeimogelijkheden en persoonlijke aandacht bij aan een aantrekkelijke werkplek. En natuurlijk laten wij ons personeel af en toe een ritje maken in onze auto’s, al dan niet tijdens circuitevenementen.’’

Nieuwe ontwikkeling

Het zou zomaar kunnen dat Donkervoort binnenkort substantieel (nog) meer auto’s gaat bouwen. Dat heeft alles te maken met een nieuwe ontwikkeling in de toepassing van koolstofvezel. Fabrikanten van sportieve auto’s zijn gek op dit materiaal, want het is zowel licht als stijf: eigenschappen die het rijplezier dienen.

,,Onze, in eigen huis gepatenteerde koolstofvezeltechnologie Ex-Core verschaft ons de mogelijkheid sneller op te schalen, sneller te ontwikkelen én de productiemethode voor te bereiden op massaproductie.’’

Nóg exclusiever

De periode voor het huidige model produceerde Donkervoort meer auto’s dan nu, maar die waren van een andere orde. De sportwagenbouwer heeft met zijn laatste model bewust gekozen om nóg exclusiever te gaan. De aanzienlijk duurdere D8 GTO-modellijn, waarvan er dus jaarlijks minder worden gebouwd, legt het bedrijf geen windeieren.



,,Ons doel is om lichtgewicht en ultrasnelle supercars van hoge kwaliteit te bouwen voor de liefhebber van puur autorijden. Groei is uiteraard altijd een wens, maar niet per se met een bepaald einddoel in gedachten.’’

De verschillende Donkervoort-modellen zie je in actie in deze video: