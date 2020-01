Automonteur René: ‘Als ik merk dat een van de jongens een slechte dag heeft, controleer ik de auto extra’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: autotechnicus René IJsselmuiden (30) bij Jaguar Land Rover dealer Kimman.

Zijn de vooroordelen waar: is het echt zo’n mannenwereld als we denken?

,,Op onze werkplaats werken geen vrouwelijke monteurs, dus wat dat betreft is het een echte een mannenwereld. Er worden weleens grappen gemaakt, ook over vrouwen. Maar een sneer uitdelen aan elkaar hoort er ook bij. Als je in een mannenwereld werkt moet je een geintje kunnen incasseren, anders werkt het niet. Maar we hebben vrijwel nooit ruzie en praten altijd alles uit.”

Dus de sfeer is wel goed op de werkplaats?

,,De sfeer is fantastisch. Tijdens het werk hebben we altijd een gezellig muziekje aan op de achtergrond. We vullen elkaar ook goed aan, het team past echt als een puzzeltje in elkaar. Je moet binnen een bedrijf niet allemaal dezelfde type monteurs hebben. Elke monteur heeft een andere kwaliteit. Als je alleen maar losbollen hebt, dat wordt het chaos. We proberen daar een middenweg in te vinden.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jullie uit?

,,We voeren zowel grote als kleine reparaties uit, van het verwisselen van banden tot het repareren van motoren en versnellingsbakken. Wat we precies doen verschilt dus per dag, de ene dag doe je drie beurtjes de andere dag haal je alleen een motor uit elkaar. Meestal kom ik op z’n tien tot twintig auto’s per week.”

Sommige autogarages verzinnen reparaties om extra geld te verdienen of hun werk niet goed doen. Hebben jullie last van dat slechte imago?

,,Wij noemen dit altijd beungarages. Zo zijn wij niet. Wij zijn een erkende dealer en zorgen er altijd voor dat we de juiste service bieden. De kwaliteit van onze garage is altijd goed geweest en die moeten we hooghouden.”

Hoe doen jullie dat dan?

,,Als automonteur heb je een grote verantwoordelijkheid. Zodra een klant weer de weg op gaat en er zit iets niet goed vast, kan dat erg gevaarlijk zijn. Daarom gaan we altijd proefrijden als we klaar zijn en doen we een extra controle. We doen liever extra werk dan dat het misgaat. Als ik merk dat een van de jongens een slechte dag heeft, dan controleer ik de auto nog eens extra. Check check dubbel check. Alles voor de veiligheid van onze klanten.”

Wat vind je zelf het leukst om te doen?

,,Motoren uit elkaar halen. Een motor bestaat uit allemaal kleine onderdelen en ik vind het fantastisch om alles dan weer in elkaar te krijgen. Je raakt weleens wat kwijt, maar dat is altijd als je met kleine onderdelen werkt. Gelukkig hebben we alles op voorraad en kunnen dan gelijk door.”

Wilde je altijd al automonteur worden?

,,Als klein jongetje was ik al veel met auto’s bezig. Toen ik zestien jaar was, begon ik scooters uit elkaar te halen. Maar mijn grote droom was altijd om met auto’s te werken.”

Dus je blijft dit tot je pensioen doen?

,,Ik wil werk voorlopig nog wel blijven doen, maar niet tot mijn pensioen.”

Waarom niet?

,,Je lichaam wordt bij sommige werkzaamheden zwaarbelast, de wielen van een Range Rover zijn ontzettend zwaar en wegen wel 20 tot 30 kilo. We hebben apparaten die het werk minder zwaar maken, maar toen ben je heel de dag fysiek bezig. Daar moet je wel de kracht voor hebben. Veel automonteurs gaan dan ook weg met rugklachten. Ik heb daar gelukkig nog geen last van.”

Moest je niet heel erg wennen aan het fysieke werk?

,,Ik was vijftien toen ik begon en was aan het einde van de dag altijd helemaal kapot. Ik was het natuurlijk helemaal niet gewend om heel de dag fysiek bezig te zijn.”

Wat zou je nog willen leren?

,,Het repareren van elektrische auto’s is een vak apart. Je moet helemaal elektrisch geschoold zijn voor je überhaupt aan elektrische auto’s mag sleutelen. Hoewel ik daar al verschillende cursussen voor heb gehad, kan ik hier nog veel over leren. Er zit zoveel innovatie in dit vak, elke keer leer je weer over nieuwe technieken, dat maakt het werk extra leuk.”

