Baan in de techniek lijkt veel starters ‘erg moeilijk’

Een baan in de techniek geeft je een goed salaris maar is moeilijk, en een functie in de logistiek levert weinig op en daagt niet uit: dat zijn enkele opvattingen die de Nationale Vacaturebank tegenkwam onder werkzoekenden en die deze sectoren parten spelen. Hoe krikken werkgevers dit imago op?

De Nationale Vacaturebank deed onderzoek onder ruim 2000 bezoekers van de vacaturesite naar hoe zij denken over werken in de sectoren techniek, logistiek en sales. De ondervraagden waren zowel starters als mensen met eerdere werkervaring, en het merendeel van hen zocht naar een functie op mbo-niveau.

,,Dit is de eerste keer dat we kijken naar de perceptie die werkzoekenden hebben van deze sectoren, zowel van mensen die niet bekend zijn met het werk als mensen die er al werkervaring hebben’’, zegt Irene van Cappelle, als B2C Marketeer van Nationale Vacaturebank betrokken bij het onderzoek.

Tegenstrijdigheid

Van Cappelle constateert een tegenstrijdigheid in de logistieke sector. ,,Aan de ene kant kampt deze sector met grote tekorten, maar aan de andere kant zie je dat het werk juist erg in trek is. Onder mannelijke ondervraagden is de logistiek de meest gewilde sector om in te werken.’’

Een imagoprobleem speelt de logistiek parten in het aantrekken van personeel. ,,Wie onbekend is met de sector denkt vaker dat je met werk in deze sector niet goed verdient en dat de secundaire arbeidsvoorwaarden tegenvallen. Het werk zelf wordt gezien als ‘niet moeilijk’, dus het kan dat mensen denken dat ze er niet genoeg door worden uitgedaagd.’’

Terwijl ondervraagden met ervaring in de logistiek juist positief zijn. ,,Zij zijn in de regel tevreden en willen graag in deze sector blijven werken.’’ Het kan voor werkgevers helpen zichzelf beter in de kijker te spelen. ,,Ze zouden meer aandacht moeten besteden aan het creëren van een goed werkgeversmerk. Zorg ervoor dat mensen zich niet laten leiden door die aannames, maar weten wat je te bieden hebt.’’

Veel verdienen

Banen in de technische sector hebben als het op het salaris aankomt een gunstig imago. Van de ondervraagden denkt 53 procent dat je met een technische functie veel kan verdienen. Toch ziet ook ruim de helft van de ondervraagde starters zichzelf niet in de techniek werken. ,,Van hen verwacht 64 procent dat het werk in deze sector erg moeilijk is. Maar dat hoeft niet.’’ Voor het banenaanbod in de techniek zijn juist verschillende soorten vaardigheden nodig. ,,Een lasser heeft een technisch beroep, maar iemand die met grote machines rondrijdt ook.’’

Ook de technische sector kampt met een personeelstekort. ,,Ik schrok wel van de uitkomsten van dit onderzoek. Als starters niet in de techniek willen werken zou het betekenen dat we in deze sector in de toekomst een nog groter personeelstekort kunnen verwachten.’’

Uitproberen

Wat kunnen werkgevers doen om de techniek een positiever imago te geven onder werkzoekenden? ,,Mede doordat de techniek zo breed is, vinden vooral jongeren het moeilijk om zich een beeld te vormen van de mogelijkheden.’’ Laat hen kennismaken met wat techniek praktisch inhoudt, adviseert Van Cappelle. ,,In meerdere steden zijn er nu initiatieven waar jongeren technische middelen mogen uitproberen. Dat werkt. Als je zelf een keer iets mag lassen of op zo’n machine mag meerijden, krijg je natuurlijk een concreter beeld bij dat beroep.’’ Ook functies waarbij je werken combineert met een leertraject kunnen gunstig zijn. ,,Daarmee verlaag je de drempel voor sollicitanten enorm.’’

Tot slot moeten werkgevers aandacht besteden aan hoe ze een vacature neerzetten. ,,In vacatureteksten zien wij vaak dat werkgevers zich in hun woordgebruik toch vooral richten op mannelijke werknemers. Maar veel vrouwen zouden natuurlijk ook prima in de techniek kunnen werken. Als je hen weet aan te spreken, heb je er gelijk veel meer kandidaten bij.’’

‘Techniekdag de Liemers’ in het Gelderse Didam is een van de initiatieven om jongeren kennis te laten maken met de technische sector: