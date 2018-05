Baan voor koffieliefhebbers: barretjes opbouwen én leren hoe je goede koffie zet

Volgens de vacaturetekst zijn ze op zoek naar communicatief persoon die daarnaast ook te omschrijven is als een ‘Handige Harry’. Van Eldijk: ,,Voor deze functie moet je soms ter plekke een oplossing bedenken. Wat is een handige plek voor een bar? Snoeren mogen niet zichtbaar zijn. Soms zijn er kleine reparatiewerkzaamheden. Het is handig als iemand enigszins inzicht heeft in hoe dat op een goede manier gedaan kan worden.”

Op praktisch gebied: een eigen auto is handig om naar Nieuwersluis te komen. Een rijbewijs is een vereiste om de koffiebarretjes naar de locaties in heel Nederland te brengen. Verder vraagt het bedrijf enige flexibiliteit. ,,Het is evenementenwerk”, zegt Van Eldijk. ,,Je weet vaak pas kort van tevoren hoe je week eruit gaat zien en maakt soms lange dagen. Het is geen negen tot vijf-baan.”