Baas advocatenkantoor: ‘Bevlogenheid is goed, maar cv-bouwers halen we er zo uit’

,,Mensen die bij ons beginnen, worden vaak in eerste instantie gegrepen door het werk. Later in hun carrière zijn er altijd medewerkers die zich afvragen of ze dit hun hele leven willen blijven doen. Er ontstaat een behoefte om betrokken te zijn en iets terug te doen voor de maatschappij. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden dat in te passen tussen de andere bezigheden. Want het is voor veel van onze juristen niet mogelijk om het naast hun baan te doen of op structurele basis een paar uur in de week vrij te maken.

Amsterdam Cares, Giving Back en One Young World zijn initiatieven waar onze medewerkers aan meehelpen, waar ze zelfs bij de oprichting betrokken waren. Je kunt wel van bovenaf dingen gaan voorschotelen, maar dat heeft geen zin. Dan wordt het weer gewoon werk. Dit zijn juist dingen die mensen zelf belangrijk vinden. En het is uiteraard geen verplichting. Geen enkel probleem als je er geen zin in hebt.

War Child

We doen met het kantoor ook werk voor niks, pro bono. Voor War Child zamelen we bijvoorbeeld niet alleen geld in, maar kunnen we ook contracten nakijken. Veel bedrijven bedenken dingen om werk aantrekkelijker te maken voor werknemers. Dat kan op verschillende manieren, maar ruimte geven om maatschappelijk betrokken te zijn, maakt een baan veel leuker. Voor de werkgever biedt dit ook voordelen, anders heb je kans dat oudere werknemers vertrekken die iets anders willen.

Quote Het werkt niet als je alleen met goede doelen bezig bent om een langer en mooier cv te hebben

Het een sluit het ander niet uit. Je wordt niet voor niks jurist of advocaat. Niet veel mensen zullen een radicale switch willen maken, van een advocatenkantoor naar enkel sociaal werk. Het kan alletwee.

Soms zien we bij sollicitaties dat mensen voor goede doelen iets gedaan hebben, en het werkt wel in je voordeel als je dit uit bevlogenheid hebt gedaan. Maar het is de bevlogenheid die telt, en die hoeft niet noodzakelijk gericht te zijn op een goed doel: het werkt niet als je alleen met goede doelen bezig bent om een langer en mooier cv te hebben. Dergelijke cv-bouwers haal je er zo tussenuit.

Een goed doel of maatschappelijke betrokkenheid kan je werkplezier een stuk vergroten. Kijk of het mogelijk is binnen je bedrijf. Neem zo nodig zelf het initiatief. Veel werkgevers zullen het toejuichen.’’