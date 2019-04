Baas advocatenkantoor: ‘Succesvolle mensen kunnen goed nee zeggen’

,,Het werk in de advocatuur houdt nooit op. We werken hard, maar daar kun je ook in doorschieten. Zeker als je jong bent, is alles leuk. En iedereen blijft vragen of je iets kunt doen. Dan moet je grenzen leren stellen. Hoe leuk het werk ook is, als je te hard werkt, is het op een gegeven moment niet leuk meer.

Zorg voor ruimte in je hoofd. Dan komt de creativiteit en de nieuwe ideeën. Dat is ook in de advocatuur van belang als je een rechter moet overtuigen. Of het kan zijn dat je de creativiteit goed kunt gebruiken als je moet bedenken hoe een bedrijf te herstructureren.

Bevlogenheid

De succesvolle mensen in de advocatuur zijn ook de mensen die goed nee kunnen zeggen. Een andere eigenschap die ze succesvol maakt, is hun bevlogenheid. Je maakt geen carrière door heel strategisch stappen te zetten, je maakt het door gedrevenheid. Dat stralen die succesvolle mensen ook uit. Ze staan geregeld stil bij wat ze leuk vinden en of ze op de goede weg zitten.

Je kunt echter ook niet voorspellen wat je gaat doen. Toen ik hier 25 jaar geleden terechtkwam, had ik nooit gedacht dat ik de sociale advocatuur in wilde. Maar de mensen bij Allen & Overy bleken aardig, de bedrijfscultuur was open, het werk interessant en de omgeving beviel dus perfect. Ik was helemaal op mijn plek.

Daarom raad ik afgestudeerden ook aan om meerdere stages te lopen. Je kunt bedenken wat je leuk vindt, maar je moet het vooral ervaren. De praktijk is vaak anders dan je had gedacht. Niet alleen leer je wat je leuk vindt, je kunt ook op meerdere plekken jezelf laten zien. Je zult niet de eerste zijn die hier, of elders, na een stage een vaste baan krijgt.”