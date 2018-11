Baas BALR: ‘Krop je alles op dan kookt het een keer over’

,,Creativiteit is een belangrijk onderdeel van het werk bij BALR. en 433. We willen dingen maken en verzinnen die anderen niet verzinnen. Toch geloof ik niet in creativiteit als ingeving. Het is vooral hard werk en het investeren van tijd. Het is vakmanschap, op tijd beginnen en na al dat werk komt die creativiteit vanzelf. Kijk maar eens naar die schetsen die Vincent van Gogh maakte voordat er een schilderij was. Hetzelfde geldt voor Escher en andere kunstenaars.

Bij ons werk hoort ook perfectionisme. Op een gegeven moment heb je iets gemaakt dat best prima is. Dan moet je daarna eigenlijk nog een stap zetten. Goed is niet altijd goed genoeg. Ik vind het leuk om met mensen te sparren daarover. Hebben ze aan het concept gedacht? Aan de doelgroep? Is overal aan gedacht? Dat sparren brengt je op een hoger niveau.

Quote Laten we het oneens zijn met elkaar, daar leef ik van op Juul Manders, BALR. en 433

Kijk niet alleen naar het eindresultaat, maar geniet ook van het proces waarin iets tot stand komt. Ik vind dat proces juist zo stimulerend. Zonder wrijving geen glans, is een van mijn favoriete quotes. Laten we het oneens zijn met elkaar, daar leef ik van op. Ik kan dingen beweren in de hoop dat er dan tegengas komt. Daarna begint het. Door de dialoog ontstaat er iets nieuws.

Ik let bij nieuwe medewerkers altijd goed op of ze tegen conflict en tegenslag kunnen. Dat is een inschatting die ik door de jaren heen redelijk goed kan maken. Het is van belang, want je gaat het altijd een keer tegenkomen in je werk. Het is zaak dat je tegenslag kunt accepteren, maar ook dat je in staat bent om je uit te spreken en er niet mee rond blijft lopen. Spreek je uit, of dat nu is tegen je collega, je leidinggevende of de baas. Krop je alles op dan kookt het een keer over, dat is niet alleen slecht voor jezelf maar ook voor het bedrijf.”