Baas BALR.: ‘Laat je keuze voor een baan niet afhangen van het salaris’

,,Soms zie ik jonge mensen shoppen voor hun carrière. Je keuze voor een baan laten afhangen van het salaris lijkt mij het slechtste wat je kunt doen. Als je kunt kiezen tussen twee werkgevers bij een gelijksoortige functie moet het juist niet draaien om waar je honderd euro per maand meer kunt verdienen. Zodra ze beide marktconforme salarissen bieden, moet je kiezen voor het bedrijf dat het beste bij je past.

Persoonlijk geluk is echt vele malen belangrijker dan je salaris. Kijk nu eens hoeveel tijd je op je werk doorbrengt. Dat moet niet vervelend zijn, het moet juist superleuk zijn. Als dat zo is maak je ook veel sneller carrière, want bij een leuk bedrijf kost jouw werk je ook geen energie. Als geld toch belangrijk voor je is dan is die keuze voor het leukste werk een investering omdat je dan sneller promotie maakt.

Als ik iemand aanneem moet het stoplicht op groen staan. Dat wil zeggen dat drie dingen moeten kloppen. De functie moet bij de persoon passen, de persoon moet bij het bedrijf passen en tussen mij en de medewerker moet het goed zitten. Dan staat voor mij het stoplicht op groen om iemand aan te nemen.

Dat gaat na heel veel sollicitatiegesprekken voor mij inmiddels grotendeels op intuïtie. En dan maken we toch soms nog fouten, vaak is het dan omdat ik juist niet naar mijn gevoel heb geluisterd. Als het op een van die eerdergenoemde drie punten toch niet goed blijkt te zitten is dat voor een bedrijf niet fijn. Een collega die niet lekker in zijn vel zit, kan een hele afdeling negatief beïnvloeden. Iedereen gaat er minder van presteren.

Maar andersom geldt het natuurlijk ook. Als een van die drie dingen niet klopt, moet je iets anders zoeken, want dan word je niet gelukkig in je werk. En zoals ik in het begin al zei: geluk en goed in je vel zitten, is het belangrijkste in je werk.”