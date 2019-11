Baas betaalt hypotheek af van 69-jarige monteur zodat hij met pensioen kan

Brigas, inwoner van het Texaanse San Antonio, heeft een lange carrière achter de rug. Voor de tientallen jaren die hij als automonteur werkte, repareerde hij ook vliegtuigen voor de Amerikaanse luchtmacht en diende hij in de Vietnam-oorlog. Hij had verwacht nog een paar maandjes door te moeten buffelen. Pas als zijn resterende hypotheekschuld op zijn huis was afbetaald, volgend jaar februari, zou hij met zijn vrouw van zijn pensioen kunnen genieten.

Bescheiden

Voor Quinones was het niet meer dan logisch om zijn werknemer een handje te helpen. De monteur was al bij hem in dienst sinds 2006 en was al die tijd een zeer gewaardeerd werknemer. ,,Albert is bescheiden, werkt ontzettend hard en doet alles om iemand anders te kunnen helpen. Zijn gezin is ons dierbaar en hij heeft ons zoveel trouwe dienstjaren gegeven: hij kwam nooit te laat, en als hij ziek was kwam hij nóg werken. Hij is gewoon een van die mensen die zoveel liefde voor zijn werk heeft.’’