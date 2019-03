‘Baas’ bol.com: ‘Wij spreken niet over bazen. Honden hebben bazen’

,,Ik geloof niet in het beklimmen van een traditionele carrièreladder. Zelf ben ik een afgestudeerd IT’er. Na het software schrijven, ben ik sales gaan doen, daarna commercie en daarna weer management. Allemaal vanuit nieuwsgierigheid en interesse. Daar zat geen carrièreplan achter. ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Dat motto van een filosofe, beter bekend als Pippi Langkous, heb ik altijd gevolgd. Ik ben geen lefgozer, toch had ik in veel nieuwe functies geen ervaring. Dat is niet iets om je te laten weerhouden als je al bekend bent met een deel van de functie. De rest kun je aanvullen.

Kleine teams

We werken bij bol.com bewust met kleine multidisciplinaire teams en niet met grote afdelingen. Het doel van bol.com is niet inkoop of sales, maar het dagelijks leven van onze klanten zo makkelijk mogelijk maken. Daarvoor moeten veel verschillende disciplines samenkomen en moeten de lijnen tussen afdelingen kort zijn. Anders kun je niet innoveren. Initiatief nemen voor startende medewerkers gaat makkelijker als ze niet eerst een heel netwerk binnen het bedrijf hoeven op te bouwen en alle afdelingen moeten leren kennen. Daarom werken die kleine teams zo goed.

Mijn tip is dan ook, als je echt impact wil maken en je ondernemerschap tot uiting wil brengen, om te gaan werken bij een bedrijf dat niet verzuild is. Waar initiatief nemen niet alleen mogelijk is, maar ook echt wordt beloond.

Wij selecteren op bescheidenheid. Als je de aap op de apenrots wil zijn dan krijg je bij bol.com niks voor elkaar. Je krijgt respect als je weet waar je het over hebt. Daarom spreken wij niet over bazen. Honden hebben bazen, dan moet je zitten en pootjes geven. Het gaat om plezier hebben en intrinsieke motivatie. Het mooiste compliment dat ik ooit van iemand kreeg was: ‘Huub, bij bol.com kan ik echt helemaal mezelf zijn.”