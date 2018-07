Baas Burgers' Zoo: 'Als het druk is, help ik zelf op de parkeerplaats mee'

,,We runnen deze tent met elkaar. Ons kantoor zit boven de ingang. Als het druk is, komen wij achter het bureau vandaan en zit het hoofd administratie achter de kassa en ga ik op het parkeerterrein helpen. Dat is binnen onze organisatie ook belangrijk. We zijn allemaal nodig om onze gasten een leuke dag te bezorgen."

,,Dat krijg je ook gelijk te horen als je bij ons komt werken. Nieuwe medewerkers kijken achter de schermen, ook op plekken waar ze nooit zullen komen. We zijn een grote organisatie op een groot terrein, dan is het fijn als je elkaar toch leert kennen. Daar hebben we onze kwartaalbijeenkomsten voor waar we samen terug- en vooruitkijken op de kwartalen. En ook speciale medewerkersfeesten en bijeenkomsten."

Geluk

,,We hebben veel mensen hier werken die hun hart hebben gevolgd en bewust kiezen voor onze organisatie. Misschien hebben ze eerder ergens gewerkt waar het geld belangrijker was, wij hebben het geluk dat ze naar ons toe komen vanwege hun passie. Een gezegde is: ik wens je veel personeel. Maar ik wens mensen vooral enthousiaste en betrokken medewerkers, dat is goud waard."

,,Dierverzorging is voor veel mensen een droom, maar niet voor iedereen weggelegd. We krijgen dagelijks brieven van mensen die bij de grote dieren willen werken, maar er gaat het nodige aan vooraf. Als eerste een opleiding dierverzorging. Dan kun je eventueel stagelopen bij ons en na vakantiewerk en weekendwerk doorstromen als verzorger. Maar het draait om interactie. Je moet echt kijken hoe een dier op iemand reageert en hoe iemand omgaat met de dieren. Op basis daarvan bepalen leidinggevenden of iemand geschikt is voor bepaalde dieren. Er moet een match zijn."

,,Ik hoop dat onze medewerkers ook ná hun werk een ambassadeur zijn voor het park en er enthousiast over vertellen in hun omgeving. Dat kan ik niet eisen, maar door ze te vertellen waarom we bepaalde keuzes maken, door zo veel mogelijk informatie mee te geven in mindere situaties, hoop ik dat ze het goede verhaal kunnen vertellen."