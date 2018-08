Baas Burgers' Zoo: 'Heb niet alleen hart voor de zaak, maar ook voor jezelf'

,,Heb niet alleen hart voor de zaak, maar ook voor jezelf. Daar wordt iedereen beter van. Leer wie je bent en wat je dromen zijn. Bij Burgers’ Zoo hebben we die waarden voor onszelf ook duidelijk gemaakt. We zijn niet alleen een dierenpark. Ook natuurbescherming is van groot belang voor ons en daar doen we veel mee. Als je als werknemer jezelf goed kent, kom je er ook achter of je bij het bedrijf past. We hebben er bewust voor gekozen om iemand bij personeelszaken collega’s te laten coachen die daar behoefte aan hebben."

,,We hebben hier mensen werken die uit het bedrijfsleven komen en bewust voor onze organisatie kozen. Dat zijn heel gemotiveerde mensen die weten wat ze willen. Door wat je wilt af te stemmen op wat je kunt, kun je de juiste plek voor iemand zoeken. Dat kan bij ons in de marketing zijn of in een specifiek onderdeel van de dierverzorging. Zo hadden we een leidinggevende in onze horeca werken wiens grote passie eigenlijk techniek was. Toen we daarachter kwamen, heeft hij zijn gevoel gevolgd. Nu is hij verantwoordelijk voor alle ICT in onze restaurants en het congrescentrum."

Juiste plek

,,Waar we zelf naar kijken, maar wat voor medewerkers ook van groot belang is, is of iemand de juiste persoon is, of diegene op de juiste plek zit en of hij of zij dan ook de juiste werkzaamheden verricht. Ons park is misschien anders dan andere werkgevers. Er zijn hier genoeg mensen die al langer dan 25 jaar voor ons werken. Zij hebben een enorme kennis van de dieren en de organisatie. Die lange adem is belangrijk. Zeker in de dierverzorging moet je de eerste jaren heel veel leren. Je moet de broedseizoenen meemaken, de dieren leren kennen en de organisatie. Als je blijft bijleren, kun je het heel lang volhouden."