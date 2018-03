Baas Coca-Cola: 'Wees positief en vóór dingen in plaats van tegen'

Deze vrouwen bekleden topfuncties in Trumps team. Wat zien ze in hem?

12 maart De Amerikaanse president staat te boek als een womanizer en heeft verschillende claims voor aanranding aan zijn broek. Toch zitten er in zijn inner circle meerdere vrouwen op topfuncties, die zich blijkbaar niets van zijn gedrag en imago aantrekken. Wat zien deze vrouwen in Trump? vraagt carrièreplatform Intermediair zich af.