Baas Efteling: ‘Loop ook eens mee op een andere afdeling’

,,De sollicitatiegesprekken bij ons zijn nooit lang. Je ziet al snel of iemand geschikt is om in de Efteling te werken. Heel veel mensen willen er werken, maar je moet boven alles gastgericht zijn. Het moet je doel zijn om de bezoekers een onvergetelijke dag te bezorgen. Je kunt daar als medewerker beter in worden, maar het moet allereerst in je zitten.

We vragen een sollicitant bijvoorbeeld wat iemand doet als er in een groep mensen iemand met een rolstoel een lekke band heeft. Als medewerker van de Efteling hoort het gewoon bij je taak om zo iemand te helpen. Dat moet je aanvoelen. Als onze medewerkers een propje op de grond zien liggen, rapen ze het ook op.

Het maakt misschien uit dat we een stichting zijn en dat het geld dat we verdienen terugvloeit in het park. Als wij goed werk doen, zien we het later terug in een mooiere werkomgeving. Dat heeft mij gestimuleerd in het begin van mijn loopbaan hier.

Ik ben begonnen als beleidsmedewerker en heb daarna verschillende andere functies in de Efteling gehad. En ik heb het park leren kennen door overal mee te draaien. Dat is echt aan te raden als je wil weten waar je collega’s mee bezig zijn en wat er speelt daar. Het gebeurt vaker dat mensen naar een andere plek willen. Het gras bij de buren lijkt toch altijd groener. Daarom bieden wij de mogelijkheid om mee te lopen bij andere afdelingen, want het beeld klopt niet altijd met de werkelijkheid. Dat valt iedereen aan te raden die ergens wil gaan werken. Als je de mogelijkheid hebt om eens mee te lopen, moet je die kans echt grijpen.

Wie bij de Efteling heeft gewerkt en daarna ergens anders gaat werken, is in ieder geval gewend aan hard werken en is in het bezit van goede communicatieve vaardigheden. Het zorgt ervoor dat je heel goed met mensen leert omgaan. Maar je moet er wel op voorbereid zijn dat je veel grappen over Holle Bolle Gijs te horen krijgt, vragen wat de nieuwe attractie gaat worden en verzoeken om vrijkaartjes te regelen.”