Baas Gielkens: ‘Zonder initiatief kom je nergens’

,,In het bedrijf twijfelden we al een tijdje over een nieuw initiatief. We durfden er niet aan te beginnen. Een collega liet zien dat we verder waren dan we dachten. We zaten dichtbij onze concurrenten. Hij kon laten zien wat er nodig was om het door te zetten en wat het op zou leveren. Daarnaast had hij een actieplan en vertelde wat zijn eigen rol zou zijn. Zijn informatie gaf de doorslag. Toen hebben we de knoop doorgehakt en zijn we ervoor gegaan.