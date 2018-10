Baas Jumbo: ‘Ik ben altijd op zoek naar sprankelende ogen’

,,Ons hoofdkantoor is in Veghel, het centrum van de wereld. Je moet niet naar de Randstad verhuizen omdat je denkt dat het daar te doen is. Ik ben in Sillicon Valley geweest. Daar zit je vanaf San Francisco anderhalf uur in een busje om bij Google terecht te komen. Als ik vanuit Veghel anderhalf uur ga rijden dan kom ik bijna overal in Nederland. Bij Jumbo werken mensen uit alle windstreken, die snappen helemaal niet dat het een punt van discussie kan zijn of je in of buiten de randstad woont. Ons hele land is de Randstad.