Baas Jumbo: 'Ons bedrijf is als een frietzak, waarin ik onder in het puntje zit'

,,Bij ons draait het maar om één ding en dat is klanttevredenheid. Daarom zijn de winkelmedewerkers zo belangrijk voor Jumbo. Zij komen het meest in contact met de klant, vanuit de winkel komen de ideeën die we op het hoofdkantoor moeten invoeren."

Daarom is onze organisatie ook geen piramide waar ik als baas bovenin de punt zit. Ik zie de structuur meer als een omgekeerde piramide, een frietzak, waarin ik onder in het puntje zit. Ik wil ook niet die baas zien die van bovenaf orders uitdeelt. Ik heb liever dat ik warmte uitstraal die van onderaf bovenin die frietzak terechtkomt.

Jumbo Academy

In de winkel kun je het verschil maken. Dat moet je niet onderschatten. We hebben natuurlijk veel tijdelijke en jonge krachten. Jonge mensen staan vaak versteld van de grote aantallen klanten en producten die per dag in een winkel passeren. We hopen ze te behouden voor het bedrijf en daar hebben we ook de Jumbo Academy voor, om talent te ontwikkelen.

Lukt het je om van je klanten fans te maken?

Of een winkel goed of slecht loopt, heeft te maken met het team. Lukt het je om van je klanten fans te maken? Gaat op jouw afdeling de klanttevredenheid en de omzet omhoog? Dan kan dat door jouw enthousiasme komen. Dat leer je in onze supermarkten en dat is iets wat je in de rest van je loopbaan kunt meenemen of je nu wel of niet Jumboriaan blijft. In de supermarkt is het contact met klanten zo direct, dat is heel leerzaam.

Een extra stap doen voor een klant, dat maakt het verschil. De belangrijkste vragen in de winkel gaan over het assortiment. Als iemand iets mist, proberen we dat zo snel mogelijk aan te bieden. Dat is wat de werkvloer aan het hoofdkantoor doorgeeft. Klanttevredenheid gaat boven efficiency, dat weten de medewerkers. Voor iedereen geldt dat je vandaag probeert te veranderen, wat er gisteren niet goed ging. Je kunt alleen de markt veroveren als je klanten bij je terugkomen.”