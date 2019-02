Baas mag zich best met gezondheid werknemer bemoeien, vindt ‘ie zelf

Een meerderheid van de directieleden vindt dat een gezonde werknemer niet alleen de verantwoordelijkheid is van de medewerker zelf, maar dat er ook een rol is weggelegd voor de werkgever.

Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Visma – Raet (voorheen Raet). Ruim de helft van de directieleden vindt dat het de taak is van de leidinggevende om op de gezondheid te letten. Ook werknemers zelf vinden het prettig als er aandacht is voor hun welzijn: 50 procent van de ruim 1.100 ondervraagde medewerkers geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat hun werkgever tijd en geld besteedt aan gezondheid en vitaliteit. 26 procent noemt het zelfs zeer belangrijk.

Peter Kuijt, kennismanager Talent Management bij Visma – Raet: ,,We zien dat er veel meer aandacht is voor preventieve zorg in plaats van pas op het moment dat een medewerker al ziek thuis zit. Dat heeft enerzijds te maken met de behoefte van mensen zelf, die graag gezond bezig zijn, maar ook vanuit werkgeversperspectief is het belangrijk om gezonde werknemers te hebben die lang meegaan.”

Grenzen

Toch zijn er grenzen voor werknemers. Hoewel ze het prettig vinden als er aandacht is voor hun gezondheid, zijn er ook zaken waarvan ze vinden dat werkgevers zich er verre van moeten houden. Zo vindt 78 procent van de medewerkers dat privéproblemen voor hun eigen rekening komen. Ook de verantwoordelijkheid voor overgewicht ligt bij de medewerker, vindt 86 procent. Bij een ongezonde levensstijl (roken en overmatige alcoholgebruik) ligt dat percentage zelfs op 91 procent.

Medewerkers die overgewicht hebben of roken, worden daar bij AFAS Software juíst op aangesproken, zegt Bas van der Veldt, algemeen directeur van het softwarebedrijf. ,,In Nederland is het niet gebruikelijk om te zeggen tegen medewerkers dat ze meer zouden moeten sporten of moeten stoppen met roken. Dat doen wij wel.” AFAS Software laat zich er graag op voorstaan een goede werkgever te zijn, voor wie fitheid belangrijk is. Dat blijkt ook uit de cijfers: het ziekteverzuim is er slechts 1,8 procent (tegen landelijk 4,9 procent). ,,Wij zijn echt betrokken bij onze medewerkers, en ja, dat gaat misschien verder dan in een traditionele werkrelatie.”

Peter Kuijt vindt dat ,,de medewerker ook recht op privacy heeft, waar een werkgever niets over heeft te zeggen”. Volgens hem moet je als werkgever de mogelijkheid aanbieden - fitness, een coach of een financieel budget - en moet je de verantwoordelijkheid vervolgens bij de werknemer zelf neerleggen. ,,Een werknemer verplichten, werkt volgens mij in ieder geval niet.” Dat veel werknemers het wel belangrijk vinden dat er aandacht is voor hun gezondheid, is daarbij een goed teken, denkt Kuijt. ,,Als medewerkers het zelf willen, maken ze er vaker gebruik van.”

Leidinggevenden

Voor directieleden is het belangrijkste doel van een vitaliteitsprogramma op de werkvloer de langdurige inzetbaarheid van werknemers (71 procent). Het verzuim omlaag krijgen vinden ze van ondergeschikt belang (35 procent). Opvallend is dat het voor leidinggevenden andersom is: 53 procent van hen vindt duurzame inzetbaarheid belangrijk, maar nog iets meer leidinggevenden (54 procent) willen direct het verzuim omlaag brengen.

,,De leidinggevende is vaak bezig met de praktijk van alledag: hoe moeten de afspraken die ze met de directie hebben gemaakt volbracht worden en hebben ze genoeg mensen om dat te doen. Directieleden kijken verder vooruit: zij zijn bezig met strategie en lange termijn. Het is daarom dat leidinggevenden eerder kijken naar het terugdringen van verzuim dan de directie”, aldus Kuijt.