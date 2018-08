Baas Picnic: 'Als je niet experimenteert, verzin je nooit iets nieuws'

,,'Lekker belangrijk', dat hoor je jongeren soms zeggen over de zaken waar mensen met veel ervaring zich druk om maken. Op het werk is het vaak belangrijk om te relativeren en met een frisse blik te kijken. Het grootste gevaar is dat je de dingen doet omdat het altijd al zo gedaan is. Dan krijg je ook de reactie dat je zaken afschiet omdat het al eens is geprobeerd en het toen niet werkte. Dat soort conditionering in een bedrijf is de dood in de pot."