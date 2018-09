Baas Sendcloud: 'Als we loonsverhoging invoeren, is het voor iedereen'

,,Binnen SendCloud houden we van openheid en transparantie, dat geldt ook voor het salaris; iedereen weet van elkaar wat ze verdienen. Als we loonsverhoging invoeren is het voor iedereen, omdat we met z'n allen een goed resultaat hebben neergezet. Zo voorkom je ook dat mensen naar elkaar wijzen omdat het salaris per persoon verschilt.

Die transparantie voeren we op veel vlakken door. Ook over onze strategische keuzes praten we als oprichters met de medewerkers. Niet alleen omdat ze dan weten waarom we een bepaalde richting opgaan met het bedrijf, maar ook om mee te denken. Soms kan een medewerker iets bedenken waar wij zelf niet opkomen.

Quote Probeer als jongere een baan te vinden waar je veel kunt ontdekken Sabi Talou

Betrokken blijven

Ik heb zelf kort bij een groot bedrijf gewerkt, daar moesten we als winkels met elkaar concurreren. Het leidde er uiteindelijk toe dat iedereen heel individualistisch bezig was. Er werd niet meer in het belang van het bedrijf gedacht. Dat kwam ook omdat het werk zo ingekaderd was. Bedacht je iets voor het bedrijf, dan werd dat doorgeschoven naar andere collega’s. In het slechtste geval strandden je goede ideeën bij je directe leidinggevende en bereikten ze niet eens het hogere management.

Als bij SendCloud iemand iets voor het bedrijf bedenkt, dan blijft diegene betrokken bij de ontwikkeling van het idee. Zeker jonge mensen zijn nog geen specialist en zoeken vaak nog welk onderdeel van het werk het beste bij ze past. Probeer als jongere daarom een baan te vinden waar je veel kunt ontdekken en waar transparantie is. Dan is werken ook jezelf ontwikkelen, beter worden, groeien. Een van de mooiste complimenten was dat een van onze voormalige medewerkers ergens anders solliciteerde en werd aangenomen omdat hij bij ons had gewerkt. Zo’n reputatie is goed voor ons en voor onze medewerkers.”