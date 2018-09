Baas SendCloud: 'We zoeken naar iets geks bij de kandidaat'

,,De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 27 jaar, dat is de leeftijd waarin je van alles aan het ontdekken bent. Wat ik merk bij jonge mensen is dat ze soms de interesse voor hun baan verliezen. Ze raken snel verveeld. Het is niet dat ze het werk niet meer leuk vinden, maar ze lopen vooral tegen een muur op. Het werk wordt te simpel.

Je kunt dat veranderen door zelf meer uitdaging te zoeken. Je hebt immers niet voor niks ooit voor dat werk gekozen, maar je mist op dat moment diepgang. Vind je dat terug, dan kan ook het plezier terugkeren. Bedenk dus goed of je je functie in z'n geheel niet meer leuk vindt, of dat het slechts de (tijdelijke) opdracht is.

Bonus

Goede mensen kennen goede mensen. Wanneer een van onze medewerkers iemand aandraagt die we uiteindelijk aannemen, dan levert dat diegene een bonus op. We verplichten onszelf sowieso om te gaan praten met iemand die door medewerkers wordt aangeraden. Omdat we ervan uitgaan dat diegene uit het goede hout is gesneden en omdat we dat verplicht zijn aan het initiatief dat onze collega heeft genomen.

Quote Iedereen heeft wel iets geks, wij zelf ook

Cultuur komt bij ons op de eerste plaats als we iemand gaan aannemen. Past iemand in de cultuur van ons bedrijf, is de belangrijkste vraag. We zijn open, we willen geen gebakken lucht. Een rotte appel kan de goede appels ook rot maken. Waar we vaak naar op zoek gaan in een gesprek, is of iemand iets geks heeft. Iedereen heeft namelijk wel iets geks, wij zelf ook. Bij ons in het bedrijf moet je jezelf kunnen zijn en ook dat gekke mogen laten zien. Dan zit je in je comfort zone. Lukt het iemand om dat in het gesprek al te laten zien dan heb je gelijk een streepje voor."