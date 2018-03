Baas Shell: 'Succesvol ben je als anderen graag met je willen werken'

,,Het lag helemaal niet zo voor de hand dat ik bij zo’n groot concern als Shell zou gaan werken. Als net afgestudeerd chemisch technoloog had ik meer mogelijkheden om aan de slag te gaan. Bovendien, Brabant verlaten was een grote stap. Maar ik volgde mijn liefde en een vage hoop om misschien ooit samen aan een buitenlands avontuur te beginnen."

,,Mijn eerste tip is dan ook: verleg je grenzen. Zelf heb ik dit gedurende mijn carrière verschillende keren gedaan. Van de stap om voor een groot publiek een belangrijke presentatie te geven tot de keuze om als parttime werkende moeder weer fulltime aan de slag te gaan. In Australië, welteverstaan. En later, door de baan als president-directeur van Shell Nederland te veroveren. Waarom zou ik het niet gewoon proberen?”

,,Gaandeweg leer je dat je meer kunt dan je dacht. Dat er meer mogelijkheden zijn dan je dacht. En na elke moeilijke stap geniet je dubbel van het resultaat. Het verleggen van je grenzen vergt wat moed en nieuwsgierigheid. Mijn advies: begin klein en maak de stappen steeds groter. Krijg je de vraag om een presentatie te geven voor een groot publiek? Grijp het aan. Vooraf ben je misschien gespannen, maar achteraf helemaal trots. Ik zeg dit al dan niet onbewust net iets harder tegen vrouwen met een passie voor techniek. Dat is waarschijnlijk omdat ik de aarzeling herken. En omdat ik weet dat er in de techniek kansen liggen voor persoonlijke ontwikkeling en een mooie loopbaan. Toon je talent en inzichten, laat jezelf zien.”

Doel bereiken

,,Hierbij hoort ook een kritische blik: doe niets waarin je zelf niet gelooft. Vraagt je baas om iets te doen waar je niet achter staat? Ga dan terug naar het uiteindelijke doel van je leidinggevende en verander subtiel de verwachte actie naar dat wat jij denkt dat moet gebeuren om dat doel te bereiken. Neem je manager er wel in mee, zodat het voor je leidinggevende nog steeds voelt als zijn of haar idee.”

,,Wanneer heb je dan succes? Als je oplossingen biedt die blijven bestaan of gaan gebeuren, ook als jij er niet meer bij bent. Omdat anderen erin geloven en eraan meegewerkt hebben. En natuurlijk als je zelf blij wordt van wat je hebt neergezet. Succesvol ben je als anderen graag met je willen werken en je gevraagd wordt om bij interessante zaken mee te helpen. Luister dus goed naar andere mensen. Help hen om dingen voor elkaar te krijgen, op een manier die zij ook zien zitten.”

,,Als je iemand meehelpt met de uitwerking van een idee en je zorgt bijvoorbeeld ook dat hij of zij dit aan anderen kan presenteren, dan zal deze collega niet terughoudend zijn om jouw naam te noemen als iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd en met wie het fijn werken is. Managers hebben over het algemeen snel door als er iemand een positief effect heeft op de afdeling. Complimenten van anderen werken nu eenmaal beter dan jezelf aanprijzen. Heb dus oog voor hoe anderen in elkaar zitten, wat zij nodig hebben en meebrengen. Verleg niet alleen je eigen grenzen, maar help anderen ook om hun grenzen te verleggen. Want je bent pas echt succesvol als je anderen succesvol maakt.”