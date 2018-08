Baas uitzendbureau: 'Sla als tijdelijke kracht de borrel niet over'

,,Als gedetacheerde of uitzendkracht word je soms maar voor een korte periode ingehuurd. Toch moet je dan niet vergeten om in contacten te investeren. Dat is belangrijk voor jezelf en je netwerk. Dus zorg dat je de mensen in het bedrijf leert kennen, ook al ben je er maar even. Binnen onze organisatie zijn veel voorbeelden van gedetacheerden die via hun opgebouwde netwerk een vaste baan hebben gekregen.

Je hoeft echt niet alle afdelingen langs en het is vooral belangrijk om je opdracht goed uit te voeren, maar zorg dat je daarnaast mensen leert kennen. Sla de borrel zeker niet over als je daarvoor wordt uitgenodigd. Goede contacten kunnen later nog van pas komen.

Goede voorbereiding

Zorg bij een sollicitatiegesprek voor een goede voorbereiding. Wissel je voorbeelden ook eens af met situaties die niet expliciet in je cv staan. Zoals het organiseren van een benefietwedstrijd bij de plaatselijke sportvereniging.

Denk tijdens je voorbereiding na welke indruk je wilt achterlaten en pas hier je vragen op aan. Welke vragen ga je stellen en welke antwoorden ga je geven. Je kan bijvoorbeeld best benoemen dat je ontwikkeling belangrijk vindt, omdat het ook iets zegt over de bereidheid om verder te komen.

Quote Het is belangrijk dat je aangeeft waarom de baan waarop je nu sollici­teert goed bij jou aansluit Maike Nieuwenhuys

Wel is het belangrijk dat je aangeeft waaróm de baan waarop je nu solliciteert goed bij jou aansluit. Probeer er ook achter te komen of je eigen wensen overeenkomen met wat het bedrijf van jou in deze rol verwacht. Stel dat je in je eigen stad wilt werken, maar je solliciteert naar een functie waar je landelijk actief bent: zorg er dan voor dat je er in het gesprek achterkomt hoe vaak je moet reizen en waarheen.

Aannames leiden vaak tot verkeerde conclusies. Vragen is dus altijd goed. Vraag het nog een keer als het niet duidelijk is. Geef het aan als deadlines te kort worden gesteld. Wees open, je kunt anderen altijd nog positief verrassen als het onverwacht eerder af is, beter dan dat je te laat aangeeft dat de deadline niet haalbaar is."