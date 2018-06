Baas Verkade: 'Je leert het meeste van dingen die ongemakkelijk zijn'

“Je leert het meeste van de dingen die ongemakkelijk zijn. Door je te begeven buiten je veilige omgeving. Ik had dat zelf toen ik mijn baan opzegde en voor Artsen Zonder Grenzen in Congo ging werken. Ik wist niet of ik het kon, het was enorm uitdagend. Ik kan me die spanning nog goed herinneren. Na een aantal weken merkte ik dat ik groeide in de rol, dat is dan tegelijk verrassend en leerzaam.

Je moet de tijd nemen om op zo’n periode te reflecteren. Ik wist niet hoe ik na dat jaar zou functioneren in Nederland. Als je hier getuige bent van een beroving staat slachtofferhulp voor je klaar, daar liepen mensen met een machinegeweer over straat en moet je zelf verwerken wat je ziet. Ik heb daarna weer in Nederland gewerkt en ben later teruggegaan voor Artsen Zonder Grenzen naar Zuid-Sudan en Somali Region.

Dat doe je niet met je CV in je achterhoofd. Sterker nog, mensen vroegen me waarom ik er een mooie baan voor opgaf. Het was intensief en mooi werk, maar bij sollicitaties daarna dachten werkgevers dat ik een jaar op sabbatical was geweest. Toch maakt het helpen van mensen mij gelukkig. Ik weet niet of het je carrière beperkt. Het was belangrijk voor mij. En als ik nu een goede medewerker zou hebben die voor een NGO gaat werken wil ik die echt wel terug als ze weer in Nederland zijn. En anders schrijf ik een mooie aanbevelingsbrief.

Wat ik leerde in mijn banen in Nederland, kon ik vervolgens toepassen in Afrika. Nu word ik gelukkig van het laten groeien van mensen in mijn team. Het werk voor Artsen Zonder Grenzen heeft me geholpen. Zo kan ik beter relativeren. Ik kan me net als iedereen weer druk maken om een kapotte laptop, maar zodra de nood echt aan de man komt, weet ik wel dat het niet het eind van de wereld is als het zakelijk tegen zit.

Werken in uitdagende omstandigheden heeft mij veel geleerd. Zodra je weet wat echt belangrijk voor je is en wat je nastreeft, maakt dat je keuzes veel makkelijker. Privé en zakelijk.”

Over deze serie



Elke week geeft een topondernemer of ceo van een bedrijf zijn of haar belangrijkste tips voor de werkvloer. Tips waar je als werknemer (en zzp'ers wellicht ook) echt iets aan hebt. Ook als je niét bij het betreffende bedrijf werkt. Elke baas geeft zijn twee beste tips, in twee aparte columns.



