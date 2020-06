Bang om terug te gaan naar kantoor? ‘Neem de angst van werknemers serieus’

Nu het coronagevaar afneemt, kunnen we weer langzaam terug naar kantoor. Maar de angst voor besmetting zit er bij veel werknemers nog goed in. Wat kan en moet een werkgever doen om angstig personeel over deze drempel heen te helpen?

Sommige werknemers zijn nou eenmaal angstiger dan anderen, zegt psycholoog Thijs Launspach. ,,Daar waar de een beren op de weg ziet, zien anderen een stuk minder risico’s. Een werkgever die zelf wat minder bang is aangelegd, moet wel rekening houden met mensen die een stuk banger zijn dan zij zijn.”

Mascha Mooy, oprichtster van adviesbureau Bye Bye Burnout, is het eens met Launspach. ,,Sommige mensen zijn van nature wat angstiger. Het is niet aan de werkgever om daar een oordeel over te vellen.” Wat een werkgever wel kan doen, is een stuk van die angst wegnemen door maatregelen te nemen en een veilige werkomgeving te creëren. ,,Met maatregelen kun je laten zien dat het op kantoor veilig en schoon is. Zoals door handgel neer te zetten en looproutes te maken, maar je kunt bijvoorbeeld ook tegen werknemers die met het ov komen zeggen dat ze later mogen komen zodat ze buiten de spits kunnen reizen”, zegt Mooy.

Tussenoplossing

Werknemers die het dan nog steeds niet zien zitten om terug te komen, hebben misschien wat extra uitleg nodig over het besmettingsgevaar. ,,Mensen zijn nou eenmaal bang voor het onbekende, alleen door duidelijkheid te geven kun je die angst wegnemen”, zegt Mooy. ,,Leg aan hen uit dat de piek voorbij is en dat de overheid het weer verantwoord vindt om mensen terug te laten gaan naar kantoor. Een tussenoplossing zou ook nog kunnen zijn: niet volledig terug naar kantoor, maar nog maximaal twee dagen thuiswerken.”

Quote Mensen zij nou eenmaal bang voor het onbekende, alleen door duidelijk­heid te geven kun je die angst wegnemen Mascha Mooy

Want thuiswerken is geen recht, het is een gunst van de werkgever. En die gunst is momenteel niet meer zo vanzelfsprekend. Als werknemer volledig de hakken in het zand zetten heeft dus geen zin. ,,Je wil niet in een conflict terechtkomen met je werkgever, dan ben je veel verder van huis”, zegt Edith van Schie, arbeidsjuriste bij Xpert HR. Maar is een medewerker echt heel angstig, ga dan als werkgever niet te veel op je strepen staan, adviseert ze.

Bagatelliseren

En, zeggen alle drie de experts, neem de angst van je werknemers altijd serieus, ook al snap je zelf niet helemaal waar het vandaan komt. Er zal altijd een klein clubje bestaan van werknemers die het extra spannend vinden. Launspach: ,,Geef je werknemers zoveel mogelijk de ruimte om hun angsten te uiten, ga het niet bagatelliseren. Tref desnoods voor deze mensen andere maatregelen waardoor zij zich ook veilig blijven voelen.”

Hen op andere gedachten proberen te brengen heeft weinig zin, weet Launspach. ,,Ga ze niet proberen te overtuigen met rationele argumenten. Vertellen dat de kans heel klein is dat ze besmet raken, komt bij hen niet aan. Ze voelen zich er niet minder angstig door, ze voelen zich dan juist niet serieus genomen en weggezet als kleinzielig. Dat is niet handig, want dat kan zorgen voor motivatieverlies.”

Dus, laat dit kleine groepje gewoon thuiswerken als dat gewoon goed werkt. Van Schie: ,,Tegen je wil een gebouw in gaan waar je je niet veilig voelt zorgt er niet voor dat je denkt: we gaan er weer tegenaan.”

Cocon

Het kan werknemers ook helpen als ze de komende maand zelf nog mogen kiezen of ze komen en ze dan vanaf augustus of september te verplichten. ,,Dan kan iedereen zich voorbereiden en komen ze langzaam uit hun veilige cocon van het thuiswerken”, zegt Van Schie. Want doe je dit te snel, dan is dat niet bevorderlijk voor de sfeer. ,,Werknemers die echt van streek zijn zullen bij elk dingetje bang naar de baas rennen.”