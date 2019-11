Barbara (45) werkt bij de Belastingdienst: ‘Ze denken dat we alleen maar bezig zijn met geld innen’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: fiscalist en belastingdienstmedewerker Barbara Butzelaar (45).

Wat doe je precies?

,,Ik ben het vaktechnische aanspreekpunt op het kantoor in Utrecht voor alles wat met omzetbelasting te maken heeft, zoals btw. Zo schuif ik samen met collega’s aan bij besprekingen over dat onderwerp, zowel op het Ministerie van Financiën als bij bedrijven en hun adviseurs. Daarnaast werk ik als secretaris van een kennisgroep. We beantwoorden vragen van collega’s over wetgeving, beleid en rechtspraak door uitgebreid onderzoek te doen.”

Word je niet vaak lastiggevallen door familie en vrienden met vragen?

,,Dat gebeurt weleens, ja. Net zoals huisartsen krijgen belastingdienstmedewerkers regelmatig de vraag om even ergens naar te kijken. Vrienden vragen mij weleens of hun belastingaangifte al is behandeld. Dat doe ik meestal af met een grapje, ik mag en kan daar niet eens naar kijken. Ik leg dan ook uit dat ik me bezighoud met omzetbelasting en dat dat iets heel anders is dan de inkomstenbelasting.”

Quote Vrienden vragen mij weleens of hun belasting­aan­gif­te al is behandeld Barbara Butzelaar

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Bezig zijn met lastige vraagstukken over belasting. Het is heel leuk om de bestaande regels zo goed mogelijk toe te passen.”

En wat vind je het minst leuk?

,,We zijn een grote, politiek gestuurde organisatie, dan gaan de processen soms wat langzamer. Het kan dan even duren voor iets is afgestemd. Dat kan best lastig zijn. Maar daar hebben volgens mij alle grote organisaties last van.”

Wilde je dit al worden toen je klein was?

,,Als klein meisje zag ik mezelf dit werk absoluut niet doen. Ik ben na de middelbare school begonnen met een studie rechten, richting het notarieel recht. Maar dat bleek toch niets voor mij te zijn. Pas toen ik fiscaal recht ging doen, had ik het idee iets gevonden te hebben wat echt bij mij past.”

Hoe ben je bij de Belastingdienst terechtgekomen?

,,Ik heb hiervoor bijna tien jaar als belastingadviseur gewerkt, maar wilde eigenlijk meer met de inhoud bezig zijn. Ik had al een positief beeld van de Belastingdienst en wist dat ik daar de mogelijkheid zou krijgen om meer de diepte in te duiken. Toen had ik de mazzel dat er een functie vrijkwam.”

Hebben mensen een verkeerd beeld van de Belastingdienst?

,,Mensen dromen over het algemeen niet van werken bij de Belastingdienst. Ze hebben het verkeerde beeld en denken dat wij alleen maar bezig zijn met zoveel mogelijk geld ophalen. Maar wat we eigenlijk doen is het innen van het juiste bedrag. Je kunt ook denken: ik draag op deze manier iets bij aan Nederland.”

Quote Mensen dromen over het algemeen niet van werken bij de Belasting­dienst Barbara Butzelaar

Bestaat er niet zoiets als de stereotype belastingdienstmedewerker?

,,Ik merk dat mensen een bepaald beeld van een ambtenaar hebben. Ze denken bijvoorbeeld meteen aan Debiteuren Crediteuren-personages en aan de 9-tot-5-mentaliteit. Maar daar past de Belastingdienst absoluut niet bij.”

Wat voor collega’s heb je dan?

,,De Belastingdienst is bezig met een verjongingsslag. Van oudsher werken hier voornamelijk mensen uit de fiscale wereld. Nu is het heel erg gemixt. Ik heb collega's met veel en weinig ervaring en van allerlei opleidingsniveau's. Dat zorgt voor veel verschillende invalshoeken en ideeën waar je misschien zelf niet op was gekomen.”

Wil je dit blijven doen tot je pensioen?

,,Ik ben echt iemand die elke ochtend fluitend naar het werk gaat. Dus ik zie mezelf hier nog lang werken. Wat ook erg fijn is, is de vrijheid die je krijgt. 36 uur werken is de standaard, maar je mag ook 40 uur werken. Daar heb ik bewust voor gekozen, zo kan ik namelijk meer vakantiedagen opbouwen. Ik vind het heerlijk om in de zomerperiode vier tot vijf weken weg te kunnen.”

Fiscalisten en belastingadviseurs gezocht



Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan als fiscalist? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit:



Bij accounting- en advieskantoor Mazar in Enschede kun je aan de slag als (senior) belastingadviseur binnen het Tax-team van het bedrijf.



Atlas Fiscalisten zoekt een fiscalist voor het kantoor in Amsterdam met affiniteit voor nationale en internationale fiscale vraagstukken.



Aan de slag als fiscalist bij een accountantskantoor? Bij Van Loon & Partners ben je als fiscalist de vertrouwenspersoon voor klanten.

Vul hieronder je gegevens in voor meer vacatures bij de Belastingdienst:

Bekijk ook: tips van coach Charlotte van ‘t Wout over grenzen stellen op het werk: