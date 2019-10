Bas (33) onderhandelt met rebellenleiders in Oost-Congo over vrijheid kindsoldaten

Salaris Sebastiaan (28): ‘Door winstde­ling kreeg ik een bonus van twee maandsala­ris­sen’

6 oktober Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sebastiaan (28) is data-analist op de afdeling customer experience van een luchtvaartmaatschappij. Hij werkt hier nu zo’n 1,5 jaar en maakt zo’n 50 uur per week. Het is zijn tweede baan.