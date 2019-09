Basisscholen in Randstad en Flevoland kunnen niet genoeg juffen en meesters vinden

Basisscholen in steeds meer provincies hebben moeite met het vinden van leerkrachten. Vooral in de Randstad is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Maar ook in Flevoland is het ‘code rood’.

Uit een publicatie van LocalFocus naar aanleiding van nieuwe cijfers van het UWV blijkt voor basisschoolleraren een zeer krappe arbeidsmarkt te bestaan. In Noord- en Zuid-Holland en Flevoland is ‘code rood’ van kracht, daar is de krapte in het basisonderwijs het grootst. Zo stonden er in juni in Zuid-Holland 421 vacatures open in het basisonderwijs. In dezelfde maand waren ‘maar’ 160 mensen op zoek naar werk als leraar. Gemiddeld stonden er in de eerste helft van dit jaar 421 vacatures open voor leerkracht in het basisonderwijs.

Meer kinderen

In Utrecht en Zeeland is de situatie iets minder nijpend, maar is nog steeds sprake van krapte. Alleen in Friesland en Drenthe is er sprake van een ruime arbeidsmarkt. Deze provincies hebben vooralsnog te maken met een overschot aan werkzoekende leraren. ,,Drie jaar geleden was de arbeidsmarkt in alle provincies nog ruim tot zeer ruim te noemen. Dit zien we elk jaar veranderen. De verwachting is dat de krapte zich steeds verder uitbreidt,” licht Suzanne IJzerman, adviseur arbeidsmarktinformatie van het UWV toe.

De tekst gaat verder onder de kaart.

Volgens het UWV zijn er drie oorzaken te benoemen voor deze toenemende krapte. Ten eerste krijgen de Randstadregio’s er steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd bij. Deze groei vraagt om meer schoolklassen en dus ook meer leraren. Bovendien vergrijst het lerarenbestand. In het primair onderwijs is volgens een publicatie van het UWV dit jaar ruim een kwart van de leerkrachten 55 jaar of ouder.

Pabo

Daar komt ook nog bij dat de lerarenopleiding de afgelopen jaren steeds minder populair is geworden. Hoofdoorzaak lijkt de invoering van de toelatingstoets voor studenten die havo of mbo hebben gedaan, maar geen aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek in hun vakkenpakket hadden. Ruim een kwart van de kandidaten haalde de toelatingstest de afgelopen jaren niet. Scholieren geven aan niet eens een poging te willen wagen omdat de toets 'te zwaar’ is.

In vijftien jaar tijd is het aantal eerstejaarsstudenten op de pabo gehalveerd. IJzerman: ,,In het schooljaar 2003/2004 waren er nog bijna 10.000 eerstejaars, in 2017/2018 waren dat er nog maar 4500. Vorig jaar steeg dit aantal wel dus de pabo trekt weer aan. Maar het duurt nog wel vier jaar voor deze studenten hun diploma hebben.”

Budget

Het kabinet wil eenmalig extra geld toezeggen om het lerarentekort aan te pakken. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen noemde premier Mark Rutte het gebrek aan leerkrachten ‘een ernstig vraagstuk’ dat een ‘topprioriteit’ is voor het kabinet. Een concreet bedrag dat voor dit doel wordt vrijgemaakt is nog niet genoemd. Voorwaarde voor de maatregel is dat er eerst een cao wordt afgesloten voor basisschoolleraren.

Vul je e-mailadres hieronder in en krijg de leukste onderwijsbanen direct in je inbox:

Carrièrecoach Charlotte van ‘t Wout legt uit welke vragen je kunt stellen bij een sollicitatiegesprek.