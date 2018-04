Bazen van Nederland, een teambonus heeft geen zin

De wetenschappers van de Rotterdamse universiteit voerden het onderzoek uit bij een grote Nederlandse kledingketen met zo’n 100 vestigingen. Bij 60 van die winkels kregen de medewerkers een teambonus. De winkels die niet meededen, fungeerden als controlegroep.

Wat er door het experiment gebeurde? Niks. ,,De verkoopcijfers bleven gelijk, ondanks het invoeren van de bonus’’, zegt hoogleraar economie Robert Dur.

Andere taakverdeling

Dur en zijn collega’s Josse Delfgaauw en Michiel Souverijn testten voor het eerst de invloed van de bonus op de taakverdeling binnen teams. De teambonus wordt naar schatting gebruikt bij 5 tot 25 procent van de bedrijven. Ze lieten het personeel een enquête invullen met de vraag of zij vonden dat de taakverdeling ideaal was. ,,Dat was lang niet altijd het geval. We hadden gedacht dat de bonus een motivatie zou bieden om taken anders te verdelen. Iemand die niet zo veel succes heeft met klanten, zou bijvoorbeeld beter de winkel kunnen schoonhouden terwijl een betere verkoper op klanten afstapt.’’

Dat bleek echter niet te gebeuren. ,,We hadden erop gerekend dat teams zouden experimenteren met de taakverdeling en dat het de eerste weken mindere resultaten zou opleveren, maar ook dat lijkt niet het geval.’’

Quote De bonus leek hoog genoeg om de moeite waard te zijn Robert Dur

Eerdere onderzoeken naar teambonussen laten volgens Dur een wisselend beeld zien, met soms ook positieve effecten. ,,De bonus leek hoog genoeg om de moeite waard te zijn.’’ Opzet was een competitie tussen drie winkels gedurende zes weken. Voor alle medewerkers van de winnende winkel, die rond het minimumloon betaald krijgen, was er een bonus van 50 euro per persoon. ,,Toch een mooi extraatje van 3 procent."

Vrouwen

Waarom er niet beter werd gepresteerd, is volgens de hoogleraar moeilijk te zeggen. ,,Bij dit bedrijf werkten bijvoorbeeld alleen maar vrouwen. We kregen te horen dat daar de oorzaak in moest liggen: vrouwen zouden minder competitief zijn. Maar bij een ander vergelijkbaar onderzoek van ons deed een bedrijf mee met een gemengder personeelsbestand. Het aantal vrouwen in een team bleek daar geen effect te hebben op hoe fanatiek men was in de competitie.’’

Is een individuele bonus dan de oplossing? Daar willen de meeste winkels niet aan. ,,Ze zijn bang dat verkopers dan alleen achter de klanten aangaan en niet meer de rekken bijvullen of de stofzuiger pakken.’’