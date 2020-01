BBC verliest rechtszaak over loonkloof presentatoren

Vanaf 2021 definitief géén numerus fixus meer op ‘booming’ studie Kunstmati­ge Intelligen­tie

16:32 De studie Kunstmatige Intelligentie (KI) aan de Universiteit Utrecht groeide in vier jaar tijd van 40 naar 230 studenten per jaar. Om deze enorme groei bij te benen investeert de UU de komende vier jaar drie miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek rondom KI. Om alle geïnteresseerde studenten een plekje te bieden, geldt er vanaf 2021 géén numerus fixus meer, oftewel een maximum aantal studenten.