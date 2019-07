Bedrijf daagt werknemers uit: zes maanden niet roken en drinken en je krijgt 10.000 euro

Op vakantie als zzp’er blijft lastig: ‘Ik stuurde röntgenfoto’s vanaf Tenerife’

29 juli Het is vrijdagmiddag vijf uur: tijd voor vakantie! Je stelt het automatisch antwoord van de mailbox in, de zakelijke telefoon gaat uit. Wekenlang geen mails en telefoontjes. Dat geldt voor veel mensen in loondienst, maar voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is dat vaak anders. Dat ene telefoontje nemen zij wél op, een mailtje beantwoorden ze toch maar even.