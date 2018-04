Bedrijfsarts: Werkgevers, neem vrouwen in de overgang serieus

De overgang kan voor vrouwen al vervelend genoeg zijn. Helemaal lastig wordt het als de werknemer die er klachten door ondervindt, niet serieus wordt genomen. ,,In Nederland vinden we dat de overgang nu eenmaal iets is wat gebeurt en waar je mee moet dealen. Niet zeuren en even doorzetten."

Het gros van de vrouwen in de overgang durft haar klachten niet bespreekbaar te maken op het werk. Overgangskwalen worden op de werkvloer veelal afgedaan als onzin, waardoor vrouwen zich niet serieus genomen voelen en langer blijven doorworstelen met hun klachten dan goed voor hen is. Dat veroorzaakt onnodig ziekteverzuim. Dat stelt bedrijfsarts Marlo van den Kieboom van koepelorganisatie Zorg van de Zaak.

Naar schatting zijn op dit moment 1,6 miljoen Nederlandse vrouwen in de overgang. Die kan gepaard gaan met klachten als opvliegers, stemmingswisselingen en hartkloppingen. Vrouwen in de overgang kunnen zelfs in een zware depressie raken. ,,De overgang is een fysiek iets dat gebeurt door hormoonwisselingen. Je lichaam verandert erdoor", zegt Marlo van den Kieboom.

Slapen slecht

Die veranderingen hebben vaak invloed op de prestaties op werk. ,,Door de opvliegers slapen veel vrouwen slecht, waardoor ze moe op werk komen. Stress kan de klachten ook verergeren, bijvoorbeeld als er een deadline gehaald moet worden. Vrouwen krijgen dan een opvlieger en soms zelfs hartkloppingen. Ze moeten zich dan even terugtrekken van de situatie om te herstellen.’’

Maar de gevolgen van de overgang worden veelal onderschat, door werkgever en werknemer. ,,Je wordt als werknemer echt een tijdje minder belastbaar. Maar in Nederland vinden we dat de overgang nu eenmaal iets is wat gebeurt en waar je mee moet dealen. Niet zeuren en even doorzetten.’’ Niet altijd verstandig. ,,Als je met klachten probeert door te gaan zoals je vroeger deed, dan kan dat leiden tot overbelasting.’’

Hoeveel vrouwelijke werknemers als gevolg van de overgang uitvallen, is vooralsnog onbekend. ,,Er wordt momenteel onderzoek naar gedaan – bedrijfsartsen hebben nog geen richtlijnen over vrouwen en de overgang – maar het is lastig te bepalen. We zien als bedrijfsarts ook niet vaak vrouwen alleen omdat ze klachten hebben door de overgang. Wat wel gebeurt, is dat de overgang vaak bovenop andere dingen komen waar vrouwen al mee zitten. Dat stapelen maakt het uiteindelijk te zwaar.’’

Quote Het is nu eenmaal geen sexy onderwerp waar je snel over praat met je collega’s of je baas Marlo van den Kieboom

Kleine aanpassingen

De sleutel om uitval te voorkomen zit volgens Van den Kieboom in het bespreekbaar maken van de overgang op het werk. ,,Het is nu eenmaal geen sexy onderwerp waar je snel over praat met je collega’s of je baas. Soms worden er opmerkingen over gemaakt. Als je als vrouw denkt dat je toch niet serieus wordt genomen, is het moeilijk om aan te kaarten waar je last van hebt. Maar de overgang is dan wel iets dan nou eenmaal gebeurt, je kan in het werk wel kleine aanpassingen maken om het dragelijker te maken.’’

Werkgevers moeten luisteren naar de behoeftes van de werknemer. ,,Het beste is om in onderling overleg te kijken wat nodig is. Het kan al helpen als een vrouw die door de opvliegers slecht slaapt, wat later mag beginnen. Als iemand erg veel last heeft van stress door deadlines, is het een idee om tijdelijk iets ander werk te gaan doen waar minder stress aan verbonden is’’, stelt Van den Kieboom. ,, Vrouwen willen ook gewoon blijven functioneren. Pak je het zo aan, dan voorkom je niet alleen uitval, maar houd je ook een gemotiveerde werknemer.’’