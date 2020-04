Bedrijven gooien roer om en maken nu beschermende materialen tegen corona

Een groot aantal bedrijven komt met nieuwe initiatieven om te kunnen blijven bestaan en hun steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd. Daarnaast worden alle plannen heel snel gerealiseerd. Dat is in allerlei sectoren het geval, ziet ABN AMRO. De bank stelde een rapport op over hoe ondernemers omgaan met de coronacrisis.

Beschermingsmiddelen

Verpakkingsproducent Oerlemans Plastics uit het Brabantse Genderen is een goed voorbeeld. In rap tempo ontwikkelde het bedrijf nieuwe plastic schorten voor het zorgpersoneel van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,In de zorg zijn grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Catharina Ziekenhuis ging daarom zelf op zoek naar bedrijven die deze middelen kunnen maken. Wij zijn toen meteen aangehaakt’', vertelt Rob Verhagen, directeur Duurzaamheid bij Oerlemans Packaging Group .

Binnen twee weken werd een concept voor plastic schorten uitgedacht en uitgewerkt en vandaag krijgt het ziekenhuis de eerste lading binnen. Het hele bedrijf werd opgetrommeld en machines beschikbaar gesteld voor de productie. De productie van de schorten kwam bovenop het normale werk, want het is niet zo dat Oerlemans met minder werk zit. Het maken van verpakkingen voor levensmiddelen gaat gewoon door en daarin is nu zelfs meer werk. ,,Dit kwam er nog bovenop. Maar we zitten als Nederlands familiebedrijf dichtbij onze klanten en dan vinden we dat je dit gewoon moet doen.’’

Quote Dit werk kwam er nog bovenop. Maar wij vinden dat je dit gewoon moet doen Rob Verhagen, Oerlemans Plastics

Het stansen van de plastic schorten voor de zorg ging soepel, maar het bevestigen van mouwen was wat lastiger voor Oerlemans. Daarom kwam het bedrijf met losse mouwen die het zorgpersoneel eerst aantrekt voor het schort aan gaat. De mouwen sluiten nauw aan bij de polsen waardoor het zorgpersoneel extra goed beveiligd is. ,,Ook het schort zelf werd aangepast, want het standaard schort geeft weinig bescherming bij de schouders. We blijven continu verbeteren.’’

Mindset

Met het rapport, waarin initiatieven zoals het idee van Oerlemans worden belicht, probeert ABN AMRO ook andere ondernemers te inspireren. ,,Zulke acties kunnen andere ondernemers ook helpen om op creatieve ideeën te komen. Daarom geven we ze ook in deze tijd graag een platform’’, zegt Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO. Ondernemers moeten kijken naar manieren waarop ze hun kwaliteiten nog meer kunnen inzetten. ,,Het is een bijzondere tijd, daarom is het goed om te onderzoeken waar je goed in bent en waar je dat kunt inzetten.’’

In deze situatie wordt nu acuut een beroep gedaan op de creativiteit van bedrijven en dat pakt bijzonder goed uit. Volgens Duijn is het aantal voorbeelden van initiatieven inmiddels niet meer bij te houden, zo veel zijn het er. ,,Daar mogen we best trots op zijn als land. Je hoort regelmatig over nieuwe initiatieven en dat geeft energie.’’

Quote Het is een bijzondere tijd, daarom is het goed om te onderzoe­ken waar je goed in bent Sonny Duijn, ABN AMRO

Kassaschermen

Ook drukkerij Koopmans uit Zwanenburg kon snel omschakelen. Het bedrijf zag de omzet teruglopen sinds de aankondiging van de coronamaatregelen. Omdat klanten veel minder of helemaal geen campagnematerialen bestellen, ligt dat werk grotendeels stil. Gelukkig kwam een grote supermarkt met de vraag om iets te bedenken voor het personeel om ze te beschermen tegen corona.

In een week tijd maakte het bedrijf 3000 schermen die voor de kassa’s geplaatst kunnen worden. ,,We kunnen alles in eigen huis maken en hadden alle machines klaarstaan voor de productie van die schermen’’, zegt directeur Frank Koopmans.

Volledig scherm De kassaschermen van drukkerij Koopmans in een supermarkt. © Privé-archief

Over zijn eigen bedrijf maakt Koopmans zich minder zorgen. ,,Ik heb altijd gespaard en red het nog wel een paar maanden. Maar ik vind het heel rot om te zien dat anderen het moeilijk hebben.’’ Daarom probeert hij collega-ondernemers te helpen door hen te betrekken bij zijn eigen plannen. ,,Alle schermen die wij geprint hebben, konden wij zelf niet op tijd in elkaar zetten. Dat heb ik een ander bedrijf laten doen, want ik vind dat je collega’s moet helpen in deze tijd.’’

Naast de kassaschermen is de drukkerij nu ook bezig met het realiseren van plastic afscheidingsplaten die tussen kassarijen komen te hangen en met 10.000 gezichtsmaskers voor het winkelpersoneel. ,,Ik doe er alles aan om voor mijn klanten oplossingen te bedenken. Dat is belangrijk voor hen, maar ook voor ons. Ik zie zo veel bedrijven die het nauwelijks redden en veel schulden opbouwen.’’

Verbinding

De acties van de bedrijven stemmen sectoreconoom Duijn tevreden. ,,Wat het bedrijf doet, is goed voor de winkelmedewerkers, goed voor de klanten en ook goed voor het bedrijf zelf. Als je die verbinding kunt vinden, dan is dat heel sterk.’’ Heel veel ondernemers uit verschillende sectoren kunnen volgens Duijn een rol krijgen in de coronacrisis. ,,IT-bedrijven helpen met de online werkomgeving, anderen helpen bij het reinigen van mondkapjes. Maar bloemisten die een bloemetje voor eenzame ouderen regelen, zijn ook heel belangrijk.’’