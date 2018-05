WAT NU WEER, BAAS?Nooit kun je eens rustig je werk doen. Om de haverklap krijg je van je baas te horen dat het weer anders moet. Schrijver Richard Engelfriet helpt je uit de brand en scheidt in deze rubriek de zin van de onzin. Vandaag: ‘ga eens wat dichter bij je gevoel staan’.

Trainers en coaches die je baas inhuurt hebben er vaak de mond van vol: je moet dichter bij je gevoel komen. Google het maar eens. 379.000 hits. En daar komt iedere maand de Happinez (‘make every day a happy day’) nog bij. De boodschap is altijd dezelfde: je moet je dromen najagen en je intuïtie volgen. Dan komt alles goed.

Dat valt te betwijfelen. Weet je wie er ook dicht bij hun gevoel staan? Politici die overal de islam de schuld van geven zonder zich in de feiten te verdiepen. Voetbalsupporters die fans van andere clubs de hersens inslaan omdat ze zo’n negatief gevoel over hen hebben. Twittertrollen die de billen van Loes Reijmer aan het ‘reeten’ zijn op GeenStijl en Dumpert. En niet te vergeten Harvey Weinstein en Donald Trump.

Als dichtbij je gevoel staan betekent dat je altijd je dromen moet najagen en je je intuïtie moet volgen, valt de ellende al helemaal niet te overzien. Denk maar aan al die kandidaten bij talentenshows die heilig geloven dat ze de nieuwe Ed Sheeran of Beyoncé zijn. De 21-jarige Mostafa maakte het zo bont dat er een rechter aan te pas moest komen voor hij inzag dat hij echt niet kon zingen. Om nog maar te zwijgen van die types die blindvaren op hun intuïtie en zonder horeca-ervaring een restaurant beginnen in Frankrijk terwijl ze geen woord Frans spreken.

Bedrijven hebben niks aan mensen die dichtbij hun gevoel willen staan. Dat soort mensen functioneren alleen maar als ze iedere maand een duur seminar bezoeken, vallen anderen lastig met nutteloze adviezen uit zelfhulpboeken en zijn altijd maar op zoek naar hun passie. En vinden die nooit. Maar krijgen wel jouw baas zover dat je de hei op moet om eindeloos te praten over de ziel van je organisatie.

Dichterbij je hersens

We zouden in plaats van dichter bij ons gevoel eens wat dichter bij onze hersens moeten gaan staan. Snappen dat je soms je dromen moet loslaten. Dat al die zoektochten naar inspiratie zonde van onze tijd zijn. De Amerikaanse kunstenaar Chuck Close zei er dit over: ,,Inspiratie is voor amateurs. Professionals gaan gewoon aan het werk”.

Lang leve mensen die dichtbij hun hersens staan. Alexander Fleming, een arts die penicilline uitvond. Diplomaat Raoul Wallenberg redde met slim nadenken tienduizenden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Journalist Ralf Bodelier laat ons met feiten zien dat het momenteel ongelooflijk goed gaat met de wereld. Nog nooit leefden we zo veilig, was er zo weinig extreme armoede en voerden we zo weinig oorlog.

Je kunt op je werk ook dichter bij je hersens gaan staan. Vraag naar bewijs als je weer eens zo’n trainer of coach voor je neus krijgt met een stappenplan of model. Schrijf je niet in voor de workshop 'Ontdek je passie' maar volg een cursus filosofie. Stop met het lezen van zelfhulpboeken. En als iemand je het advies geeft om dichter bij je gevoel te gaan staan, glimlach dan vriendelijk en zeg: ,,Dankjewel. En jij zou eens wat dichter bij je hersens mogen staan."