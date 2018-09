Bedrijven leren medewerkers met schulden te helpen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft de meerderheid van de mensen met schulden gewoon een baan. In de regio Rivierenland leren bedrijven nu wat zij kunnen doen om werknemers met dit probleem te helpen, zo meldt De Gelderlander.

In de regio Rivierenland komen bijna 20.000 huishoudens structureel geld te kort. Financieel Fit Rivierenland brengt nu alle organisaties die hulp bieden bij elkaar. Een nieuwe doelgroep is bedrijven. Voor alle werkgevers van Rivierenland komen er speciale avonden om te laten zien hoe groot het probleem is en wat zij er als onderneming aan kunnen doen.

Om maar een misverstand uit de wereld te helpen: een meerderheid van de inwoners die het financieel moeilijk hebben, heeft gewoon een baan. ,,Daarom zijn werkgevers voor ons ook zo belangrijk’’, zegt kwartiermaker Reggy Schutte van Financieel Fit Rivierenland. ,,Zij kunnen zien dat mensen hulp nodig hebben en hen de goede kant op wijzen.’’

Verzuimen

Dat is niet alleen goed voor de werknemer zelf, maar ook voor zijn baas. Gemiddeld kost iemand met schulden de werkgever 13.000 euro op jaarbasis. ,,Werknemers die problemen hebben functioneren slechter en verzuimen meer’’, legt Schutte uit. Als iemand vanwege zijn problemen ontslagen wordt, komt de gemeente voor extra kosten te staan. Uit onderzoek blijkt dat een op drie werkgevers die ondervraagd zijn over dit onderwerp, schulden reden vindt om iemand te ontslaan of zijn contract niet te verlengen.

FruitDelta Rivierenland heeft er nu een bijdrage aan gegeven vanuit het Regionaal Investeringsfonds. In totaal zijn er zeventien initiatieven die op een totaalbedrag van 3 ton kunnen rekenen. Twee keer per jaar wordt geld toegekend aan projecten in Rivierenland die bij de regionale ambities passen.

Eigen manier

Werkgevers zijn heel welwillend, is de ervaring van Schutte. ,,Ze zijn erg bereid iets te doen. Maar zij weten ook niet altijd waar ze de informatie kunnen vinden. En als ze weten hoe hun gemeente het regelt, wil dat niet zeggen dat hun werknemer daar iets mee kan, want die kan wel in een heel andere gemeente wonen en elke gemeente regelt het op zijn eigen manier.’’

De organisatie is nu bezig alles te combineren wat er op het gebied van hulpverlening aan mensen met schulden is. .,,Op die manier kunnen werkgevers gemakkelijk zien waar ze werknemers heen kunnen verwijzen.’’ Op de bedrijvenavonden leren werkgevers hoe ze medewerkers moeten benaderen en wat de beste hulp voor hun medewerker is. ,,Niet iedereen hoeft gelijk naar de gemeente. Als iemand moeite heeft zijn brieven te lezen, is een taalmaatje misschien beter.’’