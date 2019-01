Bedrijven stellen vaker vertrouwens-persoon aan na Metoo

De LVV heeft in november onder de 1200 eigen leden een peiling gehouden. Uit de resultaten, die net bekend zijn gemaakt, blijkt dat de vraag naar vertrouwenspersonen toeneemt. De leden, die als extern of intern vertrouwenspersoon werkzaam zijn, zien dat bedrijven meer vertrouwenspersonen aanstellen, meer vacatures openstellen voor deze functie en medewerkers vaker een training tot vertrouwenspersoon laten volgen.

Margriet Maris, voorzitter van de LVV, zegt dat de toename komt door de #Metoo-beweging. ,,De maatschappelijke discussie heeft zeker een boost gegeven. Bedrijven zeggen: ‘we moeten dit goed gaan regelen'.”

Vorig jaar bleek dat de helft van alle grote organisaties (meer dan vijftig medewerkers) in Nederland nog geen vertrouwenspersoon had aangesteld. Werknemers kunnen met klachten over onder meer ongewenst gedrag op de werkvloer soms ook terecht bij een leidinggevende of bedrijfsarts, maar iedereen zou in elk geval een plek moeten hebben waar hij of zij een melding kan doen, vindt Margriet Maris. De afdeling P&O is daarvoor niet geschikt, zegt zij. ,,Werknemers zijn bang dat het in hun dossier komt als ze er met P&O over spreken.”

,,Het is in deze tijd van personeelstekort en hoge werkdruk belangrijk om zorgvuldig met je mensen om te gaan", zegt Maris. ,,Vertrouwenspersonen kunnen die rol vervullen.”

Zorg

Eerder vandaag bleek uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden dat werknemers in de zorg het vaakst last hebben van ongewenst gedrag op het werk door klanten of patiënten. Meer dan de helft van hen kampt met intimidatie, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele aandacht of pesten. In deze beroepsgroep gaat het steeds vaker om ongewild seksueel gedrag. Bijna eenderde van de verpleegkundigen had in 2017 te maken met ongewenste seksuele aandacht door patiënten of andere externen. In 2014 was dat nog geen 26 procent.

Overigens neemt het aantal meldingen over seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer niet toe. Dat bleek eind vorig jaar uit onderzoek van De Volkskrant en de LVV. Maris vindt dat niet vreemd. ,,Het heeft nogal wat voeten in de aarde voor een bedrijf een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Er is een sollicitatieprocedure voor nodig en de kandidaat moet een cursus volgen. Het duurt even voor zo iemand ingeburgerd is op de werkvloer. Ik verwacht, omdat bedrijven nu meer vertrouwenspersonen aanstellen, dat we dit jaar ook meer meldingen gaan zien.”

Wat doet een vertrouwenspersoon?

In eerste instantie is de vertrouwenspersoon er om de melder van de klacht te ondersteunen. Een vertrouwenspersoon kan binnen een bedrijf worden aangesteld, maar er zijn ook bedrijven die zo iemand extern inhuren. De vertrouwenspersoon informeert en adviseert de melder over de mogelijkheden, waar hij of zij zelf mee aan de slag gaat. Ook is de vertrouwenspersoon de oren en ogen van een organisatie. Maris: ,,Eén keer per jaar spreek ik met de leidinggevende over de signalen die ik krijg. Als het bijvoorbeeld op een bepaalde afdeling onrustig is, meld ik dat. Uiteraard geanonimiseerd.”