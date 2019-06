Bedrijven willen de komende vier jaar 50.000 mensen enthousiasmeren voor techsector

Het programma TechConnect, een initiatief van onder andere Rabobank, TomTom en het opleidingsfonds CA-ICT, moet ervoor zorgen dat meer jongeren uit kwetsbare wijken, meer mensen met een migratieachtergrond én meer vrouwen instromen in techbanen. De tekorten in die sector zijn enorm: per jaar heeft alleen Amsterdam al ongeveer 10.000 vacatures voor bijvoorbeeld programmeurs en data-analisten, schrijft Het Parool. Naar verwachting worden dat er de komende jaren alleen maar meer.



Het nieuwe programma is een combinatie van verschillende initiatieven. Zo is er een samenwerking met de UvA en de VU om IT-medewerkers te enthousiasmeren voor het onderwijs. De ambitie is om over vier jaar 300 informaticadocenten te hebben opgeleid. ,,Daardoor komen leerlingen van de middelbare school direct in aanraking met technologie en kiezen ze later misschien vaker voor het vak van programmeur”, zegt Ruben Nieuwenhuis, een van de oprichters van TechConnect.



,,Als je jongeren vraagt of ze interesse hebben in het onderwijs, zeggen ze: ik ben niet zo goed met voor groepen staan. Maar dan leggen wij ze uit dat lesgeven tegenwoordig niet meer betekent dat je altijd drie kwartier voor de klas staat.”