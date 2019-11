Begeleiding naar nieuw werk mislukt vaak bij oudere werknemer

Wie in een zogenaamd outplacementtraject van werk naar werk wordt begeleid, heeft in de meeste gevallen een goede kans op een nieuwe baan. Behalve als je een oudere werknemer bent, daar slaagt maar 47 procent in het vinden van nieuw werk.

Dat blijkt uit het Nationaal Outplacement onderzoek, uitgevoerd door branchevereniging OVAL. De branchevereniging zet zich in voor alle bedrijven die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid en analyseerde zo’n 3000 outplacementtrajecten waarin mensen in 2018 naar een nieuwe baan werden begeleid. Het aantal succesvolle trajecten - vaak aangeboden bij reorganisaties - steeg licht: van 70 procent in 2016 naar 73 procent het afgelopen jaar.

Voor oudere werknemers, in dit onderzoek zijn dat 57-plussers - was echter het tegendeel het geval, daar was sprake van een daling. In 2016 vond 52 procent een baan door middel van een dergelijk begeleidingstraject, het afgelopen jaar zakte dat af naar 47 procent. ,,Dat is jammer”, zegt Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL. ,,Als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt is iedereen hard nodig, ook oudere werknemers.” Ter vergelijking: bij mensen onder de 40 was 83 procent van de trajecten succesvol.

Quote Je moet uitgerust zijn om nieuwe functies te kunnen doen en dus blijven investeren in bijscho­ling Petra van de Goorbergh, directeur OVAL

Beeldvorming

Van de Goorbergh ziet een belangrijke oorzaak in de beeldvorming van werkgevers. ,,Die is toch niet zo positief. De oudere werknemer zou minder flexibel zijn en de arbeidskosten zouden niet opwegen tegen de arbeidsproductiviteit. Maar uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt van die beeldvorming niets te kloppen. Werkgevers zijn juist heel tevreden over oudere werknemers.”

Een andere belangrijke reden: te weinig vaardigheden. Het gaat om een generatie waar weinig aandacht is besteed aan bijscholing. Mensen die hun baan verliezen zijn bovendien vaak actief in krimpberoepen, vertelt Van de Goorbergh. Denk aan de grafische sector of administratief werk dat verdwijnt. Ook secretaressefuncties of banen in de productie en het magazijn worden steeds vaker anders ingericht. ,,Je moet uitgerust zijn om nieuwe functies te kunnen doen en dus blijven investeren in bijscholing”, aldus Van de Goorbergh. ,,De baan voor het leven bestaat niet meer.”

Daar ligt dus ook een taak voor de werknemer. Al, denkt Van de Goorbergh dat het vooral belangrijk is dat de beeldvorming over oudere werknemers beter wordt. ,,Succesvolle voorbeelden zouden meer gedeeld moeten worden. Werkgevers met goede ervaringen moeten daarover vertellen zodat de beeldvorming verandert. Het is een olievlek die zich moeten verspreiden.”

