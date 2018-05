'Beginnende docenten krijgen een hongerloon, terwijl ze wel goed zijn'

Wat verdien je?

,,Bruto verdien ik 4.570 euro. Jaarlijks krijg ik een bindingstoelage van 1.400 euro bruto. Als je start in het onderwijs ga je in een periode van 12 periodieken naar je eindsalaris. Meestal krijg je er per jaar een periodiek bij. Daarna stijg je niet meer in je schaal en om die mensen te behouden voor het onderwijs, bestaat die toeslag. Ik houd er zo’n 800 netto aan over. Als je kijkt wat je aan belasting betaalt, dan is het ook weer niet zo dat je verschrikkelijk veel verdient.”

Blij mee?

,,Kijk, ik vind het geen slecht bruto salaris. Netto houd ik zo’n 3.000 euro over. Maar wat het met salaris is: toen ik 2.000 gulden verdiende vond ik dat ook niet slecht. Ik heb ook als teamleider gewerkt en toen kreeg ik meer, maar door fysieke gezondheidsproblemen - die nu weer helemaal over zijn - moest ik daarmee stoppen. Ik zakte toen denk ik zo’n 300 euro. Ik vind het niet eens heel jammer, want het was ook zwaar werk."

,,Je past je uitgavenpatroon aan op wat je verdient. Maar de kanttekeningen die ik bij het salaris plaats, betreft de beginnende docenten. De lage schaal waarin zij terecht komen vind ik onrechtvaardig. Ze krijgen een hongerloon, terwijl ze wel goed zijn. Ik heb geen kinderen, maar stel je voordat je hebt een gezin hebt met twee kinderen dan is een salaris waar je 2.000 euro netto aan overhoudt niet toereikend. De tweede kanttekening die ik wil plaatsen; de cao-onderhandelingen gaan moeizaam en het leven is duurder geworden. Kortom; we gaan er niet op vooruit.”

Weet je wat je collega's verdienen?

,,Het is een gevoelig onderwerp. Je praat er niet over aan de koffietafel.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Toen ik van het MBO naar het VO ging kon ik vier periodieken erbij krijgen. Dat was toen 250 euro ten opzichte van mijn vorige loon. Ik kreeg ook direct een vaste aanstelling, omdat ze me graag wilden hebben. Ik had een goede onderhandelingspositie. Mijn tip aan beginnende docenten: als je verandert van school - want dat is het moment - dan zou ik stevig onderhandelen. Er is een tekort aan docenten. Maar kies ook voor de leukste school. Geld is niet zaligmakend. Hoeveel je ook verdient, als je het niet naar je zin hebt, dan is het niet te doen. Mensen zeggen altijd provocerend; docenten hebben veel vakantie, maar het onderwijs is echt zwaar. Er is een reden dat veel docenten parttime werken.”

Verdient Jaap genoeg?

Branche: Onderwijs

Werkervaring: 25 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie bruto 4.083. Ton verdient 4.570 euro. Een verschil van 487 euro. ,,Zit ik er wel redelijk boven. Dat had ik ook wel verwacht hoor. Ik zit natuurlijk ook niet in de laagste schaal.”



