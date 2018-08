'Behandel je je werknemers als kinderen, dan gedragen ze zich ook als kinderen'

Sam Dogen ging op z'n 34ste met pensioen dankzij deze tips

20 augustus Met pensioen gaan op je 34ste? Het kan, bewijst de Amerikaanse Sam Dogen. Hij werkte 13 jaar op Wall Street, tot hij in 2012 op 34-jarige leeftijd bij zijn werkgever over zijn afscheidspremie ging onderhandelen. Op zijn blog Financial Samurai geeft Sam Dogen essentiële tips om dat te bereiken.