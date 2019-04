Belastingdienst werkt personeelstekort in hoog tempo weg

De Belastingdienst heeft grote stappen gemaakt in het wegwerken van het personeelstekort, meldt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het einde van het jaar moeten er 3450 vacatures vervuld worden.

Het personeelstekort is het resultaat van een roerige periode bij de Belastingdienst. Drie jaar geleden zette toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes de dienst onder verscherpt toezicht vanwege een volledig uit de hand gelopen reorganisatie. Zo’n 5.500 werknemers kozen voor de gunstige vertrekregeling en kregen bijna 70.000 euro per persoon mee.

Complexe werkzaamheden

De combinatie van die riante vertrekregeling, de vergrijzing en de grote vraag naar het type medewerker dat de complexe werkzaamheden aankan, stelden de Belastingdienst vorig jaar voor een groot probleem. Wil de organisatie naar behoren blijven functioneren, dat moeten er voor het einde van dit jaar 3450 vacatures worden vervuld.

Staatssecretaris Snel stelde vorig jaar bijna 100 miljoen euro beschikbaar voor dit doel, en alles werd uit de kast getrokken om de vacatures te vervullen. Zo werden er kandidaten geworven met een supersnelle sollicitatieprocedure. Wie om 9 uur op gesprek ging, wist om 12 uur of hij de baan had. Ook is de werving meer dan verdubbeld in personeelssterkte: niet 31 maar 76 fte houden zich bezig met mensen aannemen.

Succes

De maatregelen hebben succes gehad. In september 2018 waren er al 350 nieuwe medewerkers aangenomen. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er in totaal 1199 fte’s bijgekomen (de Belastingdienst rekent in fte’s: één fte is een volledige werkweek. Als er 1199 fte’s zijn ingevuld, zijn er veel meer mensen aangenomen omdat niet iedereen een fulltime functie vervult). De uitstroom bedroeg 418 fte. Dat betekent dat de Belastingdienst er in de eerste drie maanden van dit jaar per saldo 781 voltijdbanen bij heeft gekregen.

Snel zegt in de brief ‘voorzichtig hoopvol’ te zijn over hoe de eerste resultaten zich door zullen vertalen naar de toekomst. In de eerste negen maanden van 2019 is de verwachte instroom van medewerkers geraamd op 900 fte’s per kwartaal. Het laatste kwartaal wordt dat naar verwachting 750 voltijdbanen.