België populairder om te werken dan Nederland

De ranglijst is opgesteld aan de hand van de Global Talent Acquisition Monitor , een onderzoek onder ruim 60.000 werkenden en werkzoekenden in 28 Europese landen. Als ze in het buitenland mochten werken en konden kiezen, zou bijna een derde (28,63 procent) van hen naar de Verenigde Staten vertrekken. Canada is tweede keus met 24,26 procent, op de voet gevolgd door Duitsland met 24,09 procent.

De ondervraagden moesten ook aangeven in welke stad in het buitenland ze het liefst zouden werken. Ondanks de aankomende Brexit kiest een kwart van hen (25,67 procent) voor Londen. Op de tweede plaats staat New York met 17,39 procent. Parijs is derde met 13,41 procent. Van de ondervraagden zou 5,55 procent het liefst in Amsterdam willen werken, evenveel als er voor Tokyo zouden kiezen.